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Autor
Večernji.hr
DINAMO - SLAVEN BELUPO

UŽIVO Dinamo u potpuno izmijenjenom sastavu dočekuje Slaven u prvoj utakmici nove HNL sezone

Slaven Belupo i Dinamo sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Igor Soban/PIXSELL
31.07.2026. u 19:49
Tekstualni prijenos pratite na portalu Večernjeg lista od 20 sati.
DINAMO
0-0
SLAVEN BELUPO
1. kolo HNL-a Dinamo - Slaven Belupo, 20:00, Maksimir, Zagreb
DINAMO

U odnosu na utakmicu s Thunom u utorak, trener Dinama Mario Kovačević napravio je čak osam promjena. Od igrača koji su započeli tu utakmicu, danas će od prve minute istrčati samo - vratar Filipović, kapetan Mišić i Beljo

SASTAVI

DINAMO: Filipović - Tabinas, Galešić, Radeljić, Vinlof - Kačavenda, Mišić, Stojković - Topić, Beljo, Hoxha

SLAVEN BELUPO: Sentić - Krušelj, Cvetko, Kovačić, Urata - Adeshina, Crepulja, Mažar - Banovec, Nestorovski, Mitrović

GDJE GLEDATI?

Prijenos je dostupan na kanalu MAX Sport 1 na MAX Tv-u.

SUDAC

Prvu utakmicu nove HNL sezone sudit će Antonio Melnjak iz Rijeke

NAJAVA

Branitelj naslova prvaka Dinamo ima čast otvoriti novu sezonu HNL-a. Plavi će na Maksimiru ugostiti Slaven Belupo, bivši klub svog trenera Marija Kovačevića. Dinamo je uz nešto više muke od očekivanog prošao u treće pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Moglo bi se reći kako su u blagoj prednosti jer su ove sezone već odigrali dvije utakmice visokog intenziteta, dok je Koprivničanima ovo prva službena utakmica ove sezone. 

Momčad Marija Gregurine zato je odigrala čak sedam pripremnih utakmica. Upisali su četiri poraza, jedan remi te dva poraza. Ipak, treba reći kako su remizirali 2:2 s vrlo renomiranim protivnikom - Šahtarom iz Donjecka.

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Što se tiče ulaznih transfera, u trenutku pisanja ovog teksta tek je za četiri igrača plaćena odšteta. Smail Prevljak došao je u Dinamo iz Istre za 800 tisuća, Ivan Ćubelić u Rijeku iz Slavena za 300 tisuća, Itsuki Urata u Slaven iz Budimspora za 100 tisuća, a Balelo u Osijek iz Paredesa za 75 tisuća eura. Kad se podvuče crta pod sve ove promjene, odlaske i dolaske, trenutačna vrijednost igrača u HNL-u iznosi točno 200 milijuna eura.

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