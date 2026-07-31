UŽIVO Dinamo u potpuno izmijenjenom sastavu dočekuje Slaven u prvoj utakmici nove HNL sezone

U odnosu na utakmicu s Thunom u utorak, trener Dinama Mario Kovačević napravio je čak osam promjena. Od igrača koji su započeli tu utakmicu, danas će od prve minute istrčati samo - vratar Filipović, kapetan Mišić i Beljo
DINAMO: Filipović - Tabinas, Galešić, Radeljić, Vinlof - Kačavenda, Mišić, Stojković - Topić, Beljo, Hoxha
SLAVEN BELUPO: Sentić - Krušelj, Cvetko, Kovačić, Urata - Adeshina, Crepulja, Mažar - Banovec, Nestorovski, Mitrović
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Prvu utakmicu nove HNL sezone sudit će Antonio Melnjak iz Rijeke
Branitelj naslova prvaka Dinamo ima čast otvoriti novu sezonu HNL-a. Plavi će na Maksimiru ugostiti Slaven Belupo, bivši klub svog trenera Marija Kovačevića. Dinamo je uz nešto više muke od očekivanog prošao u treće pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Moglo bi se reći kako su u blagoj prednosti jer su ove sezone već odigrali dvije utakmice visokog intenziteta, dok je Koprivničanima ovo prva službena utakmica ove sezone.
Momčad Marija Gregurine zato je odigrala čak sedam pripremnih utakmica. Upisali su četiri poraza, jedan remi te dva poraza. Ipak, treba reći kako su remizirali 2:2 s vrlo renomiranim protivnikom - Šahtarom iz Donjecka.
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