UŽIVO Dinamo u potpuno izmijenjenom sastavu dočekuje Slaven u prvoj utakmici nove HNL sezone

Utakmicom Dinama i S. Belupa (20 sati)

Kreće nova sezona HNL-a: Hoće li Dinamo opet dominirati, kakav će biti odnos Livaje i Garcije i je l Kek i dalje taj?

Što se tiče ulaznih transfera, u trenutku pisanja ovog teksta tek je za četiri igrača plaćena odšteta. Smail Prevljak došao je u Dinamo iz Istre za 800 tisuća, Ivan Ćubelić u Rijeku iz Slavena za 300 tisuća, Itsuki Urata u Slaven iz Budimspora za 100 tisuća, a Balelo u Osijek iz Paredesa za 75 tisuća eura. Kad se podvuče crta pod sve ove promjene, odlaske i dolaske, trenutačna vrijednost igrača u HNL-u iznosi točno 200 milijuna eura.