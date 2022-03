VIDEO Internet se ruga Messiju zbog onoga što mu je napravio Modrić

Internet je prepun hvale za Luku Modrića koji je sinoć s 36 godina na leđima odigrao sjajnu utakmicu u pobjedi Real Madrida nad PSG-om (3:0)

"U najtežem trenutku za Real Madrid, pojavio se ovaj talentirani dječak... 36 godina, a čini se kao da ima 26. Mentalitet. Kvaliteta. Čista klasa. Rođen u Zagrebu 09.09.1985.", piše poznati novinar Fabrizio Romano kojem se potkrala pogreška budući da je Modrić rođen u Zadru.

Istovremeno, navijači kritiziraju Lionela Messija koji se sinoć malo vidio u momčadi PSG-a.

In the most difficult moment for Real Madrid, this talented boy appeared… 36 years old and he seems like 26. Mentality. Quality. Pure class. ⭐️🇭🇷 #RealMadrid #UCL



Born in Zagreb on September 9, 1985.



Luka Modrić. 🎩 pic.twitter.com/Zbi0pVwtxj