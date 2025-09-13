VIDEO Andrej Kramarić zabio za svoj klub, pogledajte novi pogodak sjajnog vatrenog

Nakon početnog ispitivanja snaga u prva dva kola, navijači Hoffenheima i hrvatske nogometne reprezentacije s nestrpljenjem su iščekivali prvi pogodak Andreja Kramarića u novoj sezoni. Čekanju je došao kraj u napetoj gostujućoj utakmici protiv neugodnog Union Berlina. Igrala se sudačka nadoknada prvog poluvremena kada je sudac, nakon prekršaja u šesnaestercu domaćina, pokazao na bijelu točku. Odgovornost je, kao i nebrojeno puta do sada, preuzeo upravo Kramarić, najbolji strijelac u povijesti kluba, pokazavši zašto nosi status ključnog igrača. U trenucima kada se lomio rezultat, hrvatski napadač ostao je potpuno miran i koncentriran, svjestan važnosti trenutka ne samo za sebe, već i za cijelu momčad koja je tražila put do vodstva.

Za napadača Kramarićevog kalibra, početak sezone bez postignutog pogotka uvijek stvara određenu dozu pritiska, no ovim je golom skinuo veliki teret s leđa. Njegova važnost za igru Hoffenheima nikada nije bila upitna, jer svojim kretanjem, asistencijama i kreacijom prilika redovito doprinosi uspjesima kluba. Ipak, golovi su ono što se od njega najviše očekuje. Preciznim udarcem s jedanaest metara nije samo doveo svoju momčad u vodstvo, već je poslao i poruku konkurenciji da je ponovno spreman terorizirati protivničke obrane, nastavljajući tamo gdje je stao prošlih sezona. Ovaj pogodak zasigurno će mu dati dodatno samopouzdanje za nastavak natjecanja u Bundesligi.

Sama izvedba kaznenog udarca bila je primjer tehničke savršenosti i mentalne snage. Kramarić je namjestio loptu, uzeo kratak zalet i poslao vratara Union Berlina u jednu stranu, dok je lopta precizno odsjela u drugoj. Bila je to rutinirana, ali iznimno važna egzekucija koja je Hoffenheimu donijela prednost od 1:0 u ključnom psihološkom trenutku – neposredno prije odlaska na odmor. Proslava gola bila je suzdržana, ali vidno olakšanje na njegovom licu govorilo je više od riječi. Bio je to trenutak koji je potvrdio njegov status lidera i igrača za velike utakmice.

Kramarićev pogodak imao je i trenutan pozitivan učinak na ostatak momčadi. Kao da je taj gol oslobodio kreativnu energiju njegovih suigrača, jer je samo nekoliko trenutaka kasnije Hoffenheim udvostručio svoju prednost. Mladi napadač Fisnik Asslani iskoristio je polet momčadi i zabio za 2:0, čime je gostima osigurao miran odlazak na poluvrijeme. Upravo ta sinergija, gdje pogodak iskusnog vođe pokreće cijeli tim, pokazuje koliko je Kramarićev doprinos integralan za uspjeh Hoffenheima.