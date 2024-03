VIDEO Hrvat sudjelovao u drami na kraju napete utakmice, naguravanje umalo preraslo u šakački obračun

Golden State Warriorsi Darija Šarića pobijedili su kod kuće Miwaukee Buckse sa 125-90, Los Angeles Clippersi Ivice Zubca su sa 122-116 bili bolji od Houston Rocketsa, a Utah Jazz Luke Šamanića je poražen sa 117-119 od Chicago Bullsa.

Golden State je u prvoj četvrtini zabio 40 poena, a na odmoru su vodili sa 30 razlike (78-48). Do pobjede ih je predvodio Stephen Curry koji je utakmicu završio s 29 ubačaja. Hrvatski reprezentativac je imao skromnu večer, odigrao je 4:15 minuta bez ijednog šuta na koš i upisao samo dvije asistencije i jedan skok. Kod Milwaukeeja je najbolji s 23 poena bio Giannis Antetokounmpo.

U utrci za play-off Golden State je deveti na Zapadu s učinkom od 33 pobjede i osam poraza, ispred Los Angeles Lakersa, poraženih u srijedu navečer kod kuće od Sacramento Kingsa (120-130). Milwaukee je druga momčad Istoka (41-22).

Los Angeles Clippersi su u Houstonu sa 122-116 pobijedili domaće Rocketse iako su u drugoj četvrtini zaostajali 20 koševa. No zahvaljujući raspoloženima Kawhiju Leonardu (28 poena), Paulu Georgeu i Jamesu Hardenu (po 21 poen) stigli su do svoje 40. pobjede u sezoni. Zubac je na terenu proveo 14:46 minuta) i upisao tri koša (šut iz igre 1/4) uz pet skokova, jednu asistenciju i dvije blokade.

Kod Houstona Alperen Sengun ostvario je svoj drugi triple-double u sezoni s 23 ubačaja, 19 skokova i rekord karijere od 14 asistencija. Smith je dodao 19 poena za Rocketse, dok su Jalen Green i Fred VanVleet ubacili po 15 poena. Clippersi su četvrti na Zapadu, dok je Houston 12.

Utah Jazz doživio je poraz na svom terenu, sa 119-117 su ih nadigrali Chicago Bullsi koje je predvodio DeMar DeRozan s 29 poena. DeRozan je zabio i slobodna bacanja devet sekundi do kraja koja su osigurala pobjedu Chicagu. Collin Sexton je imao dva slobodna bacanja deset sekundi prije kraja koja je realizirao i približio Utah na jedan poen zaostatka. Ispred klupe Bullsa došlo je do naguravanja između pomoćnika Bullsa Chrisa Fleminga i Johna Collinsa iz Jazza koji su kažnjeni tehničkim greškama. Igrač s klupe Chicaga Torrey Craig također je kažnjen tehničkom greškom, a sve je rezultiralo jednim slobodnim bacanjem Jordana Clarksona koji je izjednačio rezultat na 117-117 s 9,3 do kraja.

Utah Jazz forward John Collins and Chicago Bulls assistant coach Chris Fleming went at it on the sideline 😳 pic.twitter.com/buJvTn1u3U — Michael Scotto (@MikeAScotto) March 7, 2024

Nakon toga je DeRozan, koji je fauliran prije svađe, pogodio oba slobodna bacanja za prednost Bullsa od dva poena. Utah je zatim imala dvije prilike, ali su Clarkson i Sexton promašili pokušaje za tri poena u zadnjim sekundama. Coby White završio je s 25 koševa, a Nikola Vučević ukupno je upisao 23 koša i 12 skokova za Bullse. Collins je predvodio Utah s 25 poena i 13 skokova te dodao dvije blokade. Sexton je ubacio 24 poena i sedam asistencija. Šamanić je odigrao 19:29 minuta za Utah, zabio je sedam koševa (šut iz igre 3/9, trice 1/4) pridodavši tome tri skoka i jednu asistenciju. Utah je 11. u Zapadnoj konferenciji (25-30), dok je Chicago deveti na Istoku s omjerom pobjeda i poraza 30-32.