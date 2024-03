LeBron James na parketu postavlja čudesne rekorde, a van njega meditira i zarađuje milijarde

Legenda o "Kralju Jamesu" nastavlja rasti, a novo poglavlje u toj mitskoj karijeri predstavlja to što je LeBron postao prvi NBA košarkaš koji je postigao 40 tisuća koševa. Učinio je za 37:32, vodstvo njegovih Lakersa protiv Nuggetsa. I baš zbog svega toga rekorderskog šušura oko ovog 39-godišnjaka koji igra svoju 21. NBA sezonu, rijetko tko je obratio pažnju na bolnu činjenicu po Lakerse da im je, uključujući i "metlu" u konferencijskom finalu, ovo bio čak osmi uzastopni poraz od Denvera.

A to je samo jedan od niza LeBronovih rekorda. A najimpresivniji dosad bio je onaj kada je na listi najboljih strijelaca svih vremena prestigao legendarnog Kareema Abdul-Jabbara. Nakon toga, svaka sljedeća LeBronova utakmica je rekordna jer i nadalje podiže letvicu koju će teško netko preskočiti.

GALERIJA Jokić s kćerkom šetao gradom: Oduševljeni mještani prilazili mu i pozdravljali ga

Nitko ga ne može stići

Osim ovog rekorda, zacrtan u kamenu će biti svakako i onaj po broju postignutih koševa u NBA doigravanju. A LeBron ih ima 8.023 što je više od 2000 od prvog sljedećeg na toj listi a toj je "najveći od najvećih" Michael Jordan (5.987). A od aktivnih igrača na toj listi LeBronu su najbliži (a zapravo prilično daleko) Kevin Durant (4.878) i Stephen Curry (3.966).

A to nas je potaknulo da zavirimo i na all-time ljestvicu najboljih strijelaca u osnovnom dijelu sezone. Ona kaže da je, od aktivnih igrača, prvi sljedeći na toj listi, na 9. mjestu, Kevin Durant sa 28.372 koša a potom, tek na 21. mjestu, nalazi se James Harden (25.628) a u prvih 25 je još samo jedan aktivni igrač - Russell Westbrook - s 25.098 koševa.

Sve ove brojke, same po sebi, nameću pitanje može li itko ikada srušiti LeBronove rekorde. Evo kako na to pitanje odgovara njegov suigrač Anthony Davis:

- Ovog časa ne vidim nikoga tko bi srušio njegove rekorde, a to će biti sve teže jer on će nastaviti igrati pa će taj cilj biti sve viši. On u svakoj novoj utakmici postavlja novi rekord.

VEZANI ČLANCI:

Što o (ne)dostižnosti svojih brojki misli sam potpisnik tih rekorda?

- Tko god za to bio kandidat morat će imati sreće s ozljedama, brinuti o tijelu, dobivati minutažu, jako dugo igrati na visokoj razini i pri tome biti produktivan. No, rekordi su tu da se ruše i za svaki od njih vrijedi ona "nikad ne reci nikad". Uostalom, zar u jednom trenutku nije izgledalo da nitko neće srušiti rekord Oscara Robertsona koji je prvi završio sezonu s triple-double prosjekom pa je to učinio Russell Westbrook. A Jokić i Dončić sada skoro svaku večer bilježe trostruko-dvoznamenkasti učinak.

A upravo je Srbina i Slovenca označio kao igrače kojima se na NBA parketima ne može staviti soli na rep. Po njemu, to su još svakako i Embiid, Antetokounmpo, Curry i Durant.

Kad god je u prilici, LeBron James ne zaboravlja zahvaliti obitelji jer, bez njihove podrške, ponajprije onog od supruge Savannah. Zacijelo bi teško provodio režim u kojem svaki dan spava od osam do 10 sati, ali i dijetu koju provodi i čija primjena ga štiti od kojekakvih upalnih procesa. Na pitanje o tome ima li možda kakav napitak za dugovječnost obično odgovara ovako:

- Jedini način da igrate ovako dugo jest u tome da svoj um držite svježim što je više moguće. Moja inspiracija jesu moje troje djece i obitelj kao takva.

A evo što LeBron, osim enormne količine rada, još čini da bi održao svoj atletizam netaknutim. Naime, on jako puno ulaže u svoje zdravlje pa tako godišnje samo na kuhara, kondicijskog trenera i fizioterapeuta, troši oko 1,5 milijuna USD.

VEZANI ČLANCI:

Prvi aktivni košarkaš milijarder

Prije svakog nastupa meditira odnosno vizualizira sebe kao uspješnog u nastupu dok nakon utakmice obvezno ulazi u hladnu kupku. A kada tako živite onda vam pokoja čaša vina, prije spavanja, zacijelo ne škodi.

Osim što je košarkaški fenomem, LeBron je ujedno i poslovan čovjek a jedan od uspješnijih poslova izgrađen na njegovu imenu svakako je i menadžerska agencija koju vodi njegov prijatelj iz srednje škole Rich Paul. On je najprije radio za Leona Rosea (CAA) u čijem okrilju je bio i LeBron, a onda se Rich Paul osamostalio (dakako veliku pomoć LeBrona koji mu je bio i prvi klijent) i osnovao Klutch Sports Management.

Dakako, nije to jedini biznis kojeg LeBron vodi uz pomoć svojih prijatelja i poslovnih partnera, a jedan od njih je Maverick Carter. Njega je Lebron najprije zaposlio u Nikeu nakon čega su osnovali marketinšku kompaniju LRMR preko koje je LeBron ostvario i udjele u slavnom engleskom nogometnom klubu Liverpool. U međuvremenu, slavni košarkaš postao je i jedan od manjinskih suvlasnika bejzbolskih Boston Red Soxa te talijanskog nogometnog diva Milana. Njih dvojica utemeljili su i SpringHill Entertainment, filmsku producentsku kuću koja je postala partnerom Warner Brosa.

Osim kroz sve te vidove poslova, i brojne reklamne ugovore, LeBron zarađuje i od prodaje dresova s njegovim imenom pri čemu je u čak šest godina imao najprodavaniji dres u NBA ligi. Postao je tako prvi aktivni NBA igrač koji je postao milijarder, kako je u ožujku prošle godine objavio Forbes.

VIDEO Bivši NBA igrač Gordan Giriček o teškom periodu u svojoj karijeri: 'Sjeo sam na kauč i plakao'