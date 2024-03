Dončićevi Maverickski izgubili usprkos novom 'triple-doubleu'; Nuggetsi pali na treće mjesto Zapada

Ozljedama prorijeđeni New York Knicksi upisali su 100-116 domaći poraz od Atlanta Hawksa u NBA ligi , a hrvatski košarkaš u redovima Knicksa Bojan Bogdanović postigao je 19 koševa (šut za dva 2-7, trica 4-11, slobodna bacanja 3-3) uz tri skoka za 30:58 minuta provedenih u igri. Odranije ozlijeđenima Juliusu Randleu, OG Anunobyju i Mitchellu Robinsonu u prvom redu gledališta u Madison Square Gardenu za ovu utakmicu u "civilnoj odjeći" pridružio se i Jalen Brunson pa je trener Knicksa Tom Thibodeau koristio samo osam igrača.

Dvoboj je loše počeo za domaće koji su početkom druge četvrtine gubili sa 20-42. No, postupno su se vraćali u dvoboj i dvije minute prije isteka treće dionice čak i poravnali na 76-76, no u posljednjih 12 minuta ipak je do izražaja došla veća širina kadra kod Hawksa iako su i oni igrali bez svog najboljeg igrača Traea Younga.

Jalen Johnson je sa 26 ubačaja, 9 skokova i 7 asistencija predvodio Hawkse, De'Andre Hunter je dodao 22, a Dejounte Murray 21, dok je najefikasniji kod Knicksa bio Donte DiVincenzo sa 21 pogotkom. Knicksi su s omjerom pobjeda i poraza 36-26 na diobi četvrtog mjesta u Istočnoj konferenciji s Orlando Magicom, no samo pobjedu manje uz utakmicu manje imaju Miami Heat i Philadelphia 76-ers. Atlanta je, pak, sa 27-34. deseti sastav Istoka.

Vrlo je zanimljivo bilo u Clevelandu gdje su domaći Cavaliersi velikim preokretom svladali prvu momčad lige Boston Celticse sa 105-104 prekinuvši im tako niz od 11 uzastopnih pobjeda. Gosti iz Bostona su devet minuta prije kraja vodili sa 93-71 i činilo se kako će rutinski upisati novu pobjedu pogotovo što s druge strane zbog ozljede koljena nije bilo Donovana Mitchella. No, Cavsi su se uspjeli vratiti u utakmicu te preko svog neočekivanog junaka Deana Wadea nakon skoka u napadu i zakucavanja i povesti sa 105-104 19 sekundi prije kraja. U posljednjem napadu na utakmici Celticsi su se okrenuli ka Jaysonu Tatumu no njegov šut s četiri metra sekundu prije kraja nije bio precizan. Tada je uslijedila i blaga kontroverza jer su suci dodijelili dva slobodna bacanja Tatumu zbog prekršaja Dariusa Garlanda, no nakon trenerskog izazova domaće klupe ta je odluka poništena jer su suci procijenili kako je do kontakta između Garlandove ruke i Tatumovih prsa došlo "slučajno".

Dean Wade je bio prvi strijelac Cavsa sa 23 koša, 21 uz 12 skokova je dodao Jarrett Allen, dok su kod Celticsa najučinkovitiji bili Jayson Tatum sa 26 poena i 13 skokova te Kristaps Porzingis sa 21 ubačajem. Boston je sa 48-13 i dalje uvjerljivo na vrhu Istoka i čitave lige, dok je Cleveland sa 40-21 treći na Istoku.

Neizvjesnu utakmicu punu preokreta odigrali su i prvaci Denver Nuggetsi koji su na kraju na domaćem terenu izgubili od Phoenix Sunsa sa 107-117 nakon produžetka. Gosti iz Arizone su u trećoj četvrtini imali 19 pogodaka prednosti (79-60) domaći su na ulasku u posljednju minutu četvrtog dijela poveli sa 102-99, no onda je Kevin Durant pogodio tricu za 102-102 da bi u posljednjem napadu lopta došla u ruke Nikole Jokića koji s četiri metra iskosa ipak nije pogodio za pobjedu Nuggetsa. U dodatnih pet minuta daleko bolji bili su Sunsi.

Kevin Durant zaključio je susret sa 35 koševa, Grayson Allen je dodao 28 za pobjednike, dok su Jamal Murray sa 28 pogodaka i Nikola Jokić sa 25 ubačaja i 16 skokova predvodili poražene. Denver je s omjerom 42-20 pao na treće mjesto Zapada, dok je Phoenix sa 36-26 šesti na Zapadu i kad bi doigravanje počelo u ovom trenutku to bi bio par prvog kruga.

Doprvak Miami Heat ostvario je devetu pobjedu u posljednjih 11 utakmica svladavši na svom terenu Detroit Pistonse sa 118-110 i tako stigao na poziciju koja izravno vodi u doigravanje u ovom trenutku. Jimmy Butler je sa 26 poena predvodio Heat, po 18 su dodali Bam Adebayo i Duncan Robinson, dok su Cade Cunningham sa 23 i Simone Fontecchio sa 22 poena bili najbolji kod slabašnih Pistonsa.

Da je košarka momčadski, a ne pojedinačni sport još se jednom pokazalo i u dvoboju Dallas Mavericksa i Indiana Pacersa u kojem su gosti iz Indiane slavili sa 137-120. Čak je devet igrača Pacersa postiglo dvoznamenkast broj koševa, najviše Myles Turner 20, dok su Mavsi izgubili treću utakmicu zaredom usprkos novom "triple-doubleu" Luke Dončića od 39 poena, 11 asistencija i 10 skokova. Bila je to četvrta uzastopna utakmica Dončića s "triple-doubleom".

