VIDEO Hajduk videom razveselio Torcidu: Livaja se vratio treninzima, a Krovinović sve nasmijao

Nogometaši Hajduka spremaju se za nastavak domaćeg prvenstva nakon reprezentativne stanke ovog vikenda. Bijele u desetom kolu HNL-a očekuje teško gostovanje na Aldo Drosini kod Istre 1961, a očekuje se kako će na tom gostovanju biti bez ozlijeđenog Marka Livaje. Ipak, video koji su danas objavili sugerira da tome nije nužno tako.

Hajduk je na društvenim mrežama objavio snimku s treninga na kojem se može vidjeti Livaju kako trenira s prvom momčadi što može značiti da će u nedjelju u Puli biti barem na klupi. Podsjetimo, 'desetka' Bijelih ozlijedila je zadnju ložu u utakmici osmog kola HNL-a protiv Lokomotive zbog čega je propustio gostovanje kod Vukovara u Vinkovcima u devetom kolu.

Na videu se može vidjeti i veznog igrača Filipa Krovinovića koji kamermanu sugerira da prestane snimati, a za kraj snimke mladi Noa Skoko pogodio je kameru loptom.

Nakon devet kola, Hajduk je na diobi prvog mjesta s Dinamom. Obje momčadi imaju 19 bodova uz identičan učinak od šest pobjeda, jednog remija i tri poraza, a Plavi su na čelu ljestvice zbog bolje gol-razlike od +13, dok je Hajduk na +7. Livaja je ove sezone na učinku od jednog pogotka i dvije asistencije iz šest utakmica. Najbolji strijelac Bijelih je Rokas Pukštas s četiri pogotka.

