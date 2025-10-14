Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 185
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
HNL

VIDEO Hajduk videom razveselio Torcidu: Livaja se vratio treninzima, a Krovinović sve nasmijao

storyeditor/2025-09-21/Livaja_Zelic.jpg
VL
Autor
Karlo Koret
14.10.2025.
u 19:51

Podsjetimo, 'desetka' Bijelih ozlijedila je zadnju ložu u utakmici osmog kola HNL-a protiv Lokomotive zbog čega je propustio gostovanje kod Vukovara u Vinkovcima u devetom kolu.

Nogometaši Hajduka spremaju se za nastavak domaćeg prvenstva nakon reprezentativne stanke ovog vikenda. Bijele u desetom kolu HNL-a očekuje teško gostovanje na Aldo Drosini kod Istre 1961, a očekuje se kako će na tom gostovanju biti bez ozlijeđenog Marka Livaje. Ipak, video koji su danas objavili sugerira da tome nije nužno tako.

Hajduk je na društvenim mrežama objavio snimku s treninga na kojem se može vidjeti Livaju kako trenira s prvom momčadi što može značiti da će u nedjelju u Puli biti barem na klupi. Podsjetimo, 'desetka' Bijelih ozlijedila je zadnju ložu u utakmici osmog kola HNL-a protiv Lokomotive zbog čega je propustio gostovanje kod Vukovara u Vinkovcima u devetom kolu.

Dalić otkrio zašto nikada ne jede prije utakmice pa govorio o Modrićevom oproštaju od Hrvatske

Na videu se može vidjeti i veznog igrača Filipa Krovinovića koji kamermanu sugerira da prestane snimati, a za kraj snimke mladi Noa Skoko pogodio je kameru loptom. 

Nakon devet kola, Hajduk je na diobi prvog mjesta s Dinamom. Obje momčadi imaju 19 bodova uz identičan učinak od šest pobjeda, jednog remija i tri poraza, a Plavi su na čelu ljestvice zbog bolje gol-razlike od +13, dok je Hajduk na +7. Livaja je ove sezone na učinku od jednog pogotka i dvije asistencije iz šest utakmica. Najbolji strijelac Bijelih je Rokas Pukštas s četiri pogotka.

VEZANI ČLANCI: 
Ključne riječi
Filip Krovinović Trening ozljeda Hajduk video Marko Livaja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još