Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 161
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVA ULOGA

Rakitić postao ambasador španjolske La Lige, evo što to znači za njegov posao u Hajduku

Ivan Rakitić oprostio se od hrvatske reprezentacije - arhiva
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Hina
13.10.2025.
u 16:00

"Ivan je postao ambasador La Lige, no to nije fiksni posao unutar naše organizacije. Tako je i s ostalim ambasadorima", rekao je Hini glasnogovornik lige Chris Collins.

Bivši nogometaš Ivan Rakitić (37) postao je ambasador španjolske La Lige, koju će povremeno promovirati na nekim događajima, te će normalno nastaviti obavljati svoju funkciju tehničkog direktora u Hajduku.

"Ivan je postao ambasador La Lige, no to nije fiksni posao unutar naše organizacije. Tako je i s ostalim ambasadorima", rekao je Hini glasnogovornik lige Chris Collins.

Ambasadori su uglavnom bivši igrači koji promoviraju španjolsku ligu po svijetu. Rakitić je 13 godina igrao za Sevillu i Barcelonu osvojivši brojne trofeje poput Lige prvaka i Europske lige.

"On će uglavnom obavljati 'ad hoc' stvari, poput pojavljivanja na događanjima, predstavljanjima...Ali bez stalnih i uspostavljenih odgovornosti", izjavio je glasnogovornik.

Rakitić je završio igračku karijeru u Hajduku, a od ljetos je u splitskom klubu zadužen za dolaske i odlaske igrača.

"Imao sam uistinu dobar dan s prijateljima iz La Lige", izvijestio je putem društvene mreže X. "Sretan sam što ću biti dio obitelji ambasadora i doprinijeti njenom rastu", dodao je.
Ključne riječi
La Liga Ivan Rakitić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još