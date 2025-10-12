Naši Portali
Japanska liga

Donedavni hajdukovac Filip Uremović dobio već drugi crveni karton

Hajduk i Rijeka sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
12.10.2025.
u 15:41

Kawasaki je dobio prvi susret sa 3:1, no Kashiwa je u uzvratu slavila sa 4:1 i izborila plasman u finale.

Hrvatski nogometaš Filip Uremović (28) dobio je svoj drugi crveni karton u dresu japanskog prvoligaša Kawasaki Frontalea.

Bivši stoper Hajduka „pocrvenio“ je u uzvratnom susretu polufinala japanskog Liga kupa protiv Kashiwe.

Kawasaki je dobio prvi susret sa 3:1, no Kashiwa je u uzvratu slavila sa 4:1 i izborila plasman u finale. Uremović je dobio crveni karton u 56. minuti pri rezultatu 1:1, nakon čega su domaćini zabili još tri gola za plasman u finale.

Dva gola za Kashiwu zabio je Mao Hosoya (77, 90+2), a među strijelce su se upisali i Hayato Nakama (73) i Yuki Kakita (26). Za goste je pogodak zabio Yasuto Wakizaka (4).

Bio je to Uremovićev drugi crveni karton u dresu japanskog kluba. Prvog je dobio u kolovozu ove godine u debiju za Kawasaki, nakon svega 15 minuta igre.

Uremović je ovoga ljeta, nakon dvije godine, napustio Hajduk i potpisao ugovor s japanskim klubom.

Tijekom karijere igrao je i za Cibaliju, Dinamo II, Olimpiju, Rubin Kazan, Sheffield United i Herthu Berlin.
NI
nitram
16:52 12.10.2025.

on jos uvijek misli da igra u vajduku gdje se njegovi pogibeljni startovi nisu kaznjavali

