VIDEO Haaland šokirao izjavom na pitanje o Mbappéu i Francuskoj

Nogometaši Norveške osigurali su mjesto u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva nakon pobjede 3:2 protiv Senegala u susretu drugog kola. Ključnu ulogu u trijumfu imao je Erling Haaland, koji je postigao dva pogotka i predvodio svoju reprezentaciju do povijesnog uspjeha.

Norvežani su ovom pobjedom prvi put uspjeli ostvariti dvije pobjede u skupini na svjetskim prvenstvima, čime su već nakon dva kola osigurali prolazak dalje. Za Haalanda je to bio 52. nastup u nacionalnom dresu, a broj pogodaka za reprezentaciju podigao je na impresivnih 59.

"Vjerujem da smo razveselili svakog Norvežanina gdje god se nalazio. Sada nam je najvažnije vratiti se u kamp i oporaviti se jer je iza nas vrlo zahtjevna utakmica", rekao je napadač nakon susreta.

U posljednjem kolu skupine Norvešku očekuje ogled s Francuskom, no Haaland nije pokazao preveliku zainteresiranost za taj dvoboj. Na pitanje što očekuje i kako se pripremaju za tu utakmicu, odgovorio je:

"Francuska? Još uopće nismo počeli razmišljati o njima", kazao je kratko, a zatim nastavio:

"Iskreno, Francuska me trenutno ne zanima. Mi smo ostvarili svoj cilj i prošli dalje. Vjerojatno će nas pobijediti, a ne bih se iznenadio ni da na kraju osvoje cijelo prvenstvo", poručio je norveški golgeter, te tako iznenadio svojim odgovorom.

Erling Haaland was asked about Norway’s Group I decider against Kylian Mbappe’s France.



“I don't care much. They'll probably beat us and win the title.” 😂 pic.twitter.com/tYuEEdPZhl — Sacha Pisani (@Sachk0) June 23, 2026