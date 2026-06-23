'Vušković je mlad i treba mu vremena, nije u redu da se cijela obrana svodi na učinak jednog igrača'

O stanju naše nogometne reprezentacije, koju u noći na srijedu očekuje druga utakmica na SP-u, govorio je Damir Milinović. Naš nogometni trener, a nekoć igrač Dinama, Rijeke i član reprezentacije, uvjeren je u hrvatski trijumf nad Panamom. Osvrnuo se Mlinka najprije na izvedbu vatrenih protiv Engleske.

Nije bilo dobro...

– Neću kazati ništa novo ako konstatiram da nismo bili pravi u prvoj utakmici. Nije bilo dobro u prekidima, o čemu sada već svi govore. U tom su nam segmentu Englezi stvarali šanse i postizali pogotke. Nikako se nismo mogli snaći iako imamo odlične skakače. Još uvijek se ne zna jesmo li čuvali igrače ili igrali zonu. Nismo bili dobri ni u otvaranju igre jer su nam Englezi preuzeli inicijativu i lako stvarali šanse. Poveli su preko nesretnog jedanaesteraca, no mi smo imali i dobrih razdoblja, posebice kada smo stizali rezultat. U tom bih smislu posebno istaknuo Baturinu i Sučića, koji su nam davali poseban ton u igri prema naprijed. Isto tako, Livaković nas je dosta dugo čuvao. Nespretno smo primili onaj treći pogodak kod kojeg je Bellingham prošao po našoj lijevoj strani, to nam se ne smije događati. Naravno, svi smo razočarani, ne toliko prezentacijom, koliko rezultatom. Imam dojam da je rezultat previsok s obzirom na naš rejting. Nadam se da ćemo to potvrditi u sljedeće dvije utakmice, obje pobijediti i plasirati se u drugi krug bez dodatnih šokova, da ćemo opet daleko dogurati – kaže Milinović.

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Što se sada mijenja za ovu utakmicu, koliko se može promijeniti i gdje su nama ključni problemi?

– Svi sada govore o sustavu, 3-4-3 ili 3-4-2-1, odnosno najavljuju prelazak na 4-2-3-1. Mislim da nam puno bolje leži sustav s četvoricom igrača u obrani. Malo je čudno da se odmah prelazilo na drugi sustav. U redu, izbornik je odlučio tako, a sada će vjerojatno protiv Paname promijeniti. Kako god, moramo biti trkački bolji protiv takvih momčadi, Panama i Gana u tom su segmentu jako dobre. Mi ćemo vjerojatno odgovoriti aktivnim posjedom i tako stvarati šanse kako bismo postizali pogotke i dobili tu utakmicu protiv Paname. Imamo vrhunske igrače i kontroliranim posjedom moramo biti opasniji. Nisam gledao Panamu protiv Gane, ali gledao sam pobjedu Nijemaca nad Ganom i sraz BiH i Paname, koja ima igrače iz MLS-a, Bešiktaša, Marseillea, ne smijemo ih podcijeniti.

Koliko je teško igrati utakmice u kojima jednostavno moraš pobijediti, a lako se može dogoditi neka nepredviđena okolnost?

– Najgore je igrati takve utakmice. Jer, tek na terenu moraš dokazati da si bolji. Svjedoci smo velikog broja iznenađenja na ovom turniru. Isto tako, sigurno nam neće biti lako i morat ćemo se jako puno potrošiti da dođemo do pobjede. Najgore bi bilo da ih podcijenimo. Na ovom SP-u već je puno favorita kiksalo. To govori da će biti nužna maksimalna koncentraciji. Naravno, bez pozitivnog stava isto neće biti moguće ostvariti dobar rezultat. A dečkima sada treba i pozitivan stav javnosti, navijača i medija.

Kada gledamo pojedinačno za neku buduću priču, što su vam pokazale naše utakmice zadnjih mjesec dana?

– Bio sam na utakmici protiv Belgije na Rujevici. Lagano su nas pobijedili i vidljivo je bilo da imamo određene probleme. Moglo se očekivati da će biti teško. Nakon dugo vremena nemamo igrača koji je u top stanju. Ključni igrači imaju problema, a u pozitivnom smislu možemo izdvojiti jedino Baturinu i Sučića, koji su imali dobre sezone iza sebe. Naravno, ostali su igrači dali doprinos u svojim klubovima, ali smo na nekim prethodnim turnirima imali više igrača u boljoj formi. Nadam se da ćemo baš sada, kada je najteže, pokazati da smo pravi i momčad s karakterom. Uostalom, trebamo svi vjerovati u Hrvatsku, da prođe dalje, jer su to zaslužili rezultatima svih ovih godina...

Nedostaje iskusan igrač

Sada bi nam za balans u zadnjoj liniji dobro došao jedan iskusan igrač?

– Problem su ozljede Gvardiola i Ćalete-Cara, Vušković je mlad igrač i treba mu vremena da pohvata sve. Nije u redu da se cijela obrana svodi na učinak jednog igrača. Naravno, nedostaje nam jedan iskusan igrač koji bi znao gospodariti, nametnuti se znanjem i voditi ove mlade. Vjerujem da ovi dečki mogu odigrati dovoljno kvalitetno, a možda nam je s Engleskom bio samo loš dan. Nadam se da će protiv Paname vratiti razinu svoje izvedbe. Govori se da će u prvu momčad opet Ante Budimir, a to je dobra stvar jer igra u odličnoj formi i njegova energija nerijetko se zna reflektirati na cijelu momčad. Malo me iznenadila izbornikova odluka da Budimir ne dobije ni minutu protiv Engleske. Bude li Budimir sada igrao, dobit ćemo potrebnu agresiju, ima dobar osjećaj za gol, a odličan je u prekidima. S njim bismo dobili dodatni impuls prema naprijed, odnosno povećali bismo šanse za neki rani pogodak koji bi nam donio mirnoću i odveo nas do pobjede – zaključio je Damir Milinović.