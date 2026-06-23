Kanadska policija poslala posebno upozorenje hrvatskim navijačima: Za pirotehniku moguć izgon iz zemlje!

Kanadska policija izdala je posebne preporuke hrvatskim navijačima o ponašanju na javnim mjestima tijekom boravka u Torontu uoči i poslije utakmice Panama - Hrvatska.

Konzumacija alkohola

· Zabranjena je konzumacija alkohola na javnim mjestima – alkoholno piće u originalnoj boci ne smije biti vidljivo prilikom konzumacije,

· Alkohol je moguće konzumirati na javnom mjestu samo ako se alkoholno piće nalazi u ne etiketiranoj i neprozirnoj boci (npr. plastičnoj ili neprozirnoj aluminijskoj bočici bez etikete),

· Alkohol je moguće konzumirati u ugostiteljskim objektima i na terasama istih, kao i u fan zonama i u krugu stadiona te unutar samog stadiona kao i na tribinama ako je alkoholno piće kupljeno na prostoru fan zone i stadiona,

· Alkohol je jedino dozvoljeno konzumirati na otvorenom na “Trinity Bellwoods“ parku gdje je predviđeno okupljanje navijača prije odlaska na stadion.

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· Na javnom prostoru u gradu dozvoljena je konzumacija droge marihuana dok na stadionu nije dozvoljeno,

· Konzumacija cigareta i e-cigareta nije dozvoljena na prostoru tribina na stadionu. Na stadionu će biti posebne prostorije gdje će biti dozvoljeno pušenje cigareta i e-cigareta.



Korištenje pirotehnike

· Korištenje pirotehnike nije dozvoljeno (baklje, rakete, petarde i dr.). Ako policija postupa prema osobi koja koristi pirotehnička sredstva može kazneno odgovarati,

· Za korištenje pirotehnike na stadionu. Počinitelj će biti uhićen, priveden, naplatit će mu se novčana kazna uz mogući izgon iz zemlje.