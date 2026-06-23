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PODRŠKA NOGOMETAŠIMA

VIDEO Plenković u hotelu s vatrenima. Sastao se s Dalićem i igračima. Evo što im je poručio

THE CANADIAN PRESS 2026-06-22
Foto: Adrian Wyld
1/5
Autori: Danijel Lijović, Stjepan Meleš
23.06.2026.
u 15:31

Hrvatski premijer Andrej Plenković došao je u Kanadu posjetiti hrvatske reprezentativce u njihov hotel uoči vrlo važne utakmice protiv Paname na svjetskom prvenstvu

Hrvatski premijer Andrej Plenković došao je u Kanadu posjetiti hrvatske reprezentativce u njihov hotel uoči vrlo važne utakmice protiv Paname na svjetskom prvenstvu. 

- Upravo smo se susreli s vodstvom HNS- i Dalićem, s nama su bili Livaković i Kramarić, mislim da su svi spremni. Prenijeli smo im podršku svih navijača iz domovine, danas očekujemo pobjedu i jedan sjajan ritam na SP-u. Koliko vidim, svi su zdravi, isčekuju utakmicu i veselimo se s njima. Atmosfera u Torontu je sjajna i ozračje je jako zdravo - rekao je Plenković okupljenim novinarima. 

- Ovo prvenstvo je zaista fascinantno, pa tako i za Luku Modrića koji pokazuje da vodi momčad, nadam se da će danas biti sjajna prilika za proslavu 200. utakmice. Izbornik Dalić je miran, opušten i ozbiljan, vjerujem da su dogovorili taktiku za Panamu i analizirali Englesku, tako da vjerujem da će to sve biti kako treba - izjavio je hrvatski premijer. 

- Svi smo optimisti kao i vi, nogometaši su se po meni dobro spremili, nema nikakvih odstupanja i vjerujem da će danas dati svoj maksimum - dodao je. 

Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026. Andrej Plenković Kanada

Komentara 2

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Avatar Samodesno
Samodesno
16:16 23.06.2026.

Jel to bio službeni put na moj trošak i kolike su mu dnevnice?

K1
Kalimero_12
15:57 23.06.2026.

Plenković je ponos i vođa hrvatskog naroda, najveći nakon Tuđmana. Velika je mogućnost da bude slijedeći Predsjednik Europske unije.

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