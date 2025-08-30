Naši Portali
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
KOMPLEKS U VISOKOM

VIDEO Goran Ivanišević posjetio 'piramide' u BiH: 'Ovo je impresivno, dovest ću i sina'

Goran Ivanišević
30.08.2025.
u 11:33

Tzv. Bosanska dolina piramida nalazi se kod Visokog u Bosni i Hercegovini, a sastoji se od nekoliko brda koja je istraživač Semir Osmanagić 2005. godine proglasio najstarijim i najvećim piramidama na svijetu.

Legendarni hrvatski tenisač i osvajač Wimbledona 2001. godine, Goran Ivanišević, prošlog je tjedna posjetio je takozvanu Bosansku dolinu piramida i Kompleks Ravne u Visokom. U pratnji supruge i prijatelja obišao je tunele Ravne te dio Arheološko–turističko–sportskog parka „Ravne 2“.

Ivanišević je istaknuo da je o ovom lokalitetu ranije mnogo slušao od Novaka Đokovića, kojem je bio trener, a koji je često govorio o posebnoj energiji mjesta.

- U Sarajevu smo zbog Sarajevo Film Festivala, a Novak mi je puno puta pričao da moram doći ovdje. Odlučili smo iskoristiti priliku i stvarno je impresivno. Nevjerovatna je energija u tim tunelima i preporučio bih svakome, i onima koji vjeruju i onima koji ne vjeruju, da dođu, vide i sami osjete tu posebnu energiju. Ovakva mjesta su važna da ljudi osvijeste njihovu vrijednost – rekao je Ivanišević.

Na pitanje hoće li ponovo posjetiti Visoko, ali i postoji li mogućnost da zaigra egzibicioni meč u kompleksu, Goran je odgovorio:

- Sigurno ćemo se vratiti, posebno želim dovesti sina jer vjerujem da bi ga ovo oduševilo. A što se tiče egzibicije, zašto ne? Novak i Dodig su otvorili ove terene, fenomenalni su. Ovdje vlada poseban mir, možda ljudi ovdje ne bi ni bacali rekete kad se naljute. Vrlo rado bih odigrao meč u ovom ambijentu - poručio je Ivanišević nakon obilaska Bosanske doline piramida.

Tzv. Bosanska dolina piramida nalazi se kod Visokog u Bosni i Hercegovini, a sastoji se od nekoliko brda koja je istraživač Semir Osmanagić 2005. godine proglasio najstarijim i najvećim piramidama na svijetu. On tvrdi da su to monumentalne građevine koje su izgradile drevne civilizacije. Međutim, znanstvena zajednica takve tvrdnje odbacuje i smatra da je riječ o prirodnim geološkim formacijama. Geolozi i arheolozi ističu da nema dokaza o ljudskoj gradnji te da se radi o pseudoznanosti, iako lokalitet i dalje privlači brojne turiste.

Visoko Goran Ivanišević

VA
VanjaPlank
11:54 30.08.2025.

Jel mu onaj prevarant Osmanagić možda pokazivao Piramide ? Prodaje maglu naivcima sa onim uređajem za energiju u tijelu. Pa kad ga je razotkrio onaj Senad iz face_tv-a u emisiji samo se pravio grbav i nastavio dalje pričati kao da ništa nije bilo

Avatar Castro
Castro
12:28 30.08.2025.

Moja mama i teta Iva su išle na kavu i bilo im je lijepo, mama je rekla da budu i teta Mariju idući put pozvale … Vrijednosti članaka su tu negdje.

UK
ukrajina
12:10 30.08.2025.

Ma kakve piramide to je izmislio jedan bukvan , to jedino Ivaniševiću može prodati jer jedva završio osnovnu !

