VIDEO: GLASAJTE Rakitić otkrio tko je za njega najbolji hrvatski nogometaš: Za mene je jedan jedini!

Utrka za najboljega hrvatskog nogometaša u posljednjih pola stoljeća (1972. – 2022.), u izboru Večernjeg lista, ulazi u završnu fazu. Nakon više od 50.000 glasova naših čitatelja, u igri su od 50 nominiranih prvo ostala 25-orica, a sada samo desetorica izvanrednih nogometaša iz različitih epoha, što našemu izboru daje posebnu draž jer će i starijim čitateljima dati mogućnost glasanja za zvijezde njihova vremena.

Dakle, desetorica veličanstvenih jesu: Luka Modrić – Zlatna lopta svjetskog nogometa 2018., Arijan Ademi – najtrofejniji nogometaš Dinama, Davor Šuker – Zlatka kopačka SP-a 1998., Robert Prosinečki – najbolji mladi nogometaš svijeta 1987., Zvonimir Boban – karizmatični kapetan hrvatske reprezentacije, Ivan Gudelj – legenda Hajduka, Velimir Zajec – Dinamov kapetan iz šampionske 1982., Alen Bokšić – siloviti napadač Hajduka, Marseillea, Lazija i Juventusa, Ivan Rakitić – legendarni srebrni vatreni iz 2018. te Mario Mandžukić – strijelac koji je uveo Hrvatsku u finale Svjetskog prvenstva 2018. godine.

>>> Pogledajte što kaže Ivan Rakitić

Upravo je Rakitić komentirao anketu za Večernji list.

- Ideja je fantastična, iako će biti polemika. To je sasvim jasno jer razmišljanja idu u različitim smjerovima. No to je dio našeg sporta. Svejedno, ideja je lijepa i čestitam na njoj. Bit će zanimljivo vidjeti kojim putem idemo - kazao je Rakitić pa nastavio:

- Sjećam se puno starijih igrača, prije svega brončanih vatrenih. Ta generacija na neki način je bila moja i izvući jednog, to bi svakako bio Prosinečki. Za mene je bio jedan jedini.

Kako gleda na svoju poziciju?

- Budimo realni, još sam aktivan tako da ne znam. Naravno da ću radi pogledati kako ću završiti i nadam se da me prije svega ljudi vide pozitivno. Nadam se da me se sjećaju u najljepšem mogućem smislu, to mi je najbitnije. Jer, za reprezentaciju sam uvijek davao maksimum. Drago mi je i da sam u klupskom smislu bio dio možda i najbolje momčadi svih vremena - govori Raketa i zaključuje na kraju:

- Šaljem svima lijepe pozdrave!

Konačni redoslijed u ovoj anketi objavit ćemo u srijedu, 26. siječnja, a o dobitniku prestižnoga priznanja s po 50 posto glasova odlučit će čitatelji Večernjeg lista i novinari sportske rubrike Večernjaka.