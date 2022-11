VIDEO Evo tko će u Katru nositi trake duginih boja, zemlja koja je odbila podržava Ukrajince

Trendovi se neprestano mijenjaju i ulaze u svaki dio javnog života. Sve više prisutni su i u nogometu, a najaktualniji trend uoči Svjetskog prvenstva u Katru svakako je nošenje kapetanske vrpce duginih boja.

Tako je jedan video s TikToka objavio popis europskih reprezentacija i otkrio kakve će trake nositi na Mundijalu. U vrpci duginih boja na teren će istrčati kapetani Engleske, Francuske, Njemačke, Nizozemske, Belgije, Švicarske, Walesa i Danske.

Foto: Jonathan Moscrop September 23, 2022, Milan, United Kingdom: Milan, Italy, 23rd September 2022. Details of the One Love LGBT captain's armband worn by Harry Kane of England during the UEFA Nations League match at Stadio Giuseppe Meazza, Milan. Photo via Newscom Photo: Jonathan Moscrop/NEWSCOM

Poljska je, pak, jedina reprezentacija čiji će predvodnik, Robert Lewandowski, nositi traku u bojama Ukrajine, kao znak podrške svojim susjedima.

Obične će vrpce nositi Hrvatska i Srbija, kao i reprezentacije s Pirenejskog poluotoka. Naime, na isto su se odlučili Španjolska i Portugal.

>> VIDEO: Kladionice Vatrenima daju manje od 2% šanse za osvajanje Svjetskog prvenstva u Kataru