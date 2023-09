VIDEO Đoković s Amerikancima u skloništu u kojem se skrivao od bombi NATO-a: 'Najgora vrsta okrutnosti'

Novak Đoković često je privlačio pažnju svjetske javnosti na događaje iz nedavne prošlosti Srbije. U intervjuu za američke medije 2020. godine, prisjetio se svojeg djetinjstva obilježenog NATO bombardiranjem 1999. godine. Taj se intervju trenutno ponovno emitira a snimku dijele mnogi Novakovih obožavatelji.

Gostujući na televiziji "NBC 5" u razgovoru s novinarom Grahamom Basingerom, Đoković je govorio o svom traumatičnom iskustvu tijekom bombardiranja. Novinara je odveo u malo sklonište u kojem je boravio s djecom i obitelji.

- Kako je moguće da se velike države udruže i bombardiraju jednu malu? S bespomoćnim ljudima na ulicama i da sve unište? Ja nisam to mogao razumjeti. Ne postoji nikakvo opravdanje za rat, ne postoji nikakvo opravdanje za bombardiranje, ubijanje nekog i uništavanje nečijeg doma - pitao se Đoković.

- To je najgora vrsta okrutnosti. To je mene, a i sve u Srbiji, vrlo razljutilo. Ožiljci tih emocija i bijesa i danas postoje u svima nama iz Srbije. Ali radio sam na sebi, na tim emocijama, kako bih oprostio. Morate oprostiti. Na kraju krajeva, kako vas može nešto više pokretati od ljubavi, a ljubav je praštanje? - poručio je Novak i zaključio:

A great insight into some of Novaks childhood and his memories of living through a war. A horrendous and scary experience to endure and it resulted in thousands of deaths.



Here is the small shelter he stayed in along with many other kids and families.pic.twitter.com/cfStYMzjJC