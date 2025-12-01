Objavljen termin ispraćaja Sanjina Španovića, obitelj moli da se donacije uplate Klubu roditelja nedonoščadi

Objavljena je obavijest o ispraćaju Sanjina Španovića i potvrđen je termin posljednjeg ispraćaja. Sanjinov pogreb održat će se u srijedu, 3. prosinca 2025., u 14:00 sati u krematoriju na Mirogoju. Umjesto cvijeća i vijenaca, obitelj moli da se donacije upute Klubu roditelja nedonoščadi “Palčići”, na adresu A.T. Mimare 28, Zagreb. IBAN za uplatu: HR7024020061101173226.

Podsjećamo, Sanjin Španović, novinar i publicist, preminuo je u Zagrebu nakon duge borbe s teškom bolešću. Prije nego što ga je bolest odvojila od svakodnevnih obveza, bio je predstojnik ureda Dinamova predsjednika Velimira Zajeca, o kojem je napisao i knjigu, biografiju jednog od najvećih Dinamovih kapetana u povijesti.

Također, istaknuo se velikim angažmanom u procesu demokratizacije Dinama i zbližavanja kluba s navijačima. Njegov vedar duh i optimizam nisu ga napuštali ni u zadnjim danima života.