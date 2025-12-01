Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
U SRIJEDU NA KREMATORIJU

Objavljen termin ispraćaja Sanjina Španovića, obitelj moli da se donacije uplate Klubu roditelja nedonoščadi

ARHIVA - Preminuo Sanjin Španović, novinar i publicist
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
01.12.2025.
u 21:31

Sanjinov pogreb održat će se u srijedu, 3. prosinca 2025., u 14:00 sati u krematoriju na Mirogoju.

Objavljena je obavijest o ispraćaju Sanjina Španovića i potvrđen je termin posljednjeg ispraćaja. Sanjinov pogreb održat će se u srijedu, 3. prosinca 2025., u 14:00 sati u krematoriju na Mirogoju. Umjesto cvijeća i vijenaca, obitelj moli da se donacije upute Klubu roditelja nedonoščadi “Palčići”, na adresu A.T. Mimare 28, Zagreb. IBAN za uplatu: HR7024020061101173226.

Podsjećamo, Sanjin Španović, novinar i publicist, preminuo je u Zagrebu nakon duge borbe s teškom bolešću. Prije nego što ga je bolest odvojila od svakodnevnih obveza, bio je predstojnik ureda Dinamova predsjednika Velimira Zajeca, o kojem je napisao i knjigu, biografiju jednog od najvećih Dinamovih kapetana u povijesti.

Također, istaknuo se velikim angažmanom u procesu demokratizacije Dinama i zbližavanja kluba s navijačima. Njegov vedar duh i optimizam nisu ga napuštali ni u zadnjim danima života.

Ključne riječi
Sanjin Španović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja