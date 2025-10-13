Dinamo osigurao dodatnih 500 ulaznica za Malmö, evo kako možete do njih

Zbog iznimno velikog interesa navijača, GNK Dinamo uspio je osigurati dodatni kontingent ulaznica za gostujući susret 3. kola UEFA Europa lige Malmö - Dinamo koji je na rasporedu u četvrtak, 23. listopada s početkom u 21:00 sat.

U prodaju će biti pušteno dodatnih 500 ulaznica!

Prodaja ulaznica – raspored i uvjeti:

Ukupno dostupno: dodatnih 500 ulaznica za navijače GNK Dinamo

Način kupnje: isključivo online putem na: https://tickets.gnkdinamo.hr

Cijena ulaznice: 15 €

Raspored prodaje:

Utorak, 14. listopada od 11:00 sati – prodaja isključivo za članove kluba

Srijeda, 15. listopada od 11:00 sati – početak slobodne prodaje (ukoliko ostane raspoloživih ulaznica)