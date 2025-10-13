Naši Portali
23. listopada

Dinamo osigurao dodatnih 500 ulaznica za Malmö, evo kako možete do njih

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
13.10.2025.
u 13:10

Dodatnih 500 ulaznica za navijače Dinama

Zbog iznimno velikog interesa navijača, GNK Dinamo uspio je osigurati dodatni kontingent ulaznica za gostujući susret 3. kola UEFA Europa lige Malmö - Dinamo koji je na rasporedu u četvrtak, 23. listopada s početkom u 21:00 sat.

U prodaju će biti pušteno dodatnih 500 ulaznica! 

Prodaja ulaznica – raspored i uvjeti:

Ukupno dostupno: dodatnih 500 ulaznica za navijače GNK Dinamo
Način kupnje: isključivo online putem na: https://tickets.gnkdinamo.hr
Cijena ulaznice: 15 €
Raspored prodaje:

Utorak, 14. listopada od 11:00 sati – prodaja isključivo za članove kluba
Srijeda, 15. listopada od 11:00 sati – početak slobodne prodaje (ukoliko ostane raspoloživih ulaznica)
Ključne riječi
Dinamo Malmö

