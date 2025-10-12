Brazilski as bio je na meti Dinama, a sada ga europski div želi prodati zbog dugova!

Raphinha je bio jedan od Barceloninih najvećih aduta za osvajanje nagrade za najboljeg svjetskog nogometaša ove godine, no taj je prestižni trofej osvojio Ousmane Dembele iz PSG-a. Igrač koji je svojedobno bio ponuđen i Dinamu, zadnjih je desetak mjeseci imao sjajan učinak i jako puno aduta da se okiti trofejem koji je sanjao. No, to se nije dogodilo i razočarani Raphinha uskoro bi mogao okrenuti novu stranicu. Naime, Barcelona je spremna pustiti Raphinhu na kraju sezone... ali samo pod jednim uvjetom: 120 milijuna eura odštete.

Katalonski klub je već odredio svoj stav za ljeto 2026. Unatoč žestokoj konkurenciji Laminea Yamala i Ferrana Torresa, Barça i dalje smatra brazilskog krilnog napadača velikom imovinom - i neće prihvatiti ništa ispod astronomske cijene.

Klub, koji trenutačno traži financijsku ravnotežu, očito se priprema za veliku prodaju. Raphinha i dalje privlači interes klubova iz Premier lige i Saudijske Arabije, dva tržišta sposobna platiti takvu cijenu.

Razlog više su i financijske dubioze u kojima se nalazi katalonski klub.

Barcelona još uvijek duguje nevjerojatnih 159 milijuna eura nekolicini klubova za prošle transfere, uključujući transfere Raphinhe, Roberta Lewandowskog i Ferrana Torresa. Unatoč ostvarenju gotovo milijardu eura prihoda, rastući kratkoročni dugovi Barce i odgođene isplate transfera otkrivaju da se klub još uvijek bori vratiti financijsku stabilnost nakon godina nepromišljenog trošenja.

Leeds je na vrhu popisa jer još uvijek čeka 41,9 milijuna eura od Barce za transfer Raphinhe 2022. godine. Bayern Münchenu duguje 20 milijuna eura za Lewandowskog, dok Sevilla ima 24,5 milijuna eura na čekanju za Julesa Koundéa, kojeg su doveli 2022. godine. Popis se nastavlja, Manchester City još nije primio 13,3 milijuna eura za Torresa, a Real Betis 8 milijuna eura za Emersona Royala.