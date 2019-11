VIDEO Dalić otkrio koje igrače neće zvati na Euro ne budu li igrali

Izbornik Zlatko Dalić izašao je pred novinare nakon još jedne pobjede (2:1), ovaj puta u prijateljskom susretu protiv Gruzije, kojom je stavljena točka na još jednu uspješnu hrvatsku reprezentativnu godinu.

- Nije mogla biti bolja. Imali smo cilj, a to je bio plasman na EP i mi smo to ostvarili. Bilo je nekih problemčića, ali nećemo o tome. Dobili smo neke igrače za Europsko prvenstvo i mogu biti zadovoljan. Sada ćemo odmoriti do trećeg mjeseca - poručio je Dalić koji je komentirao i one igrače koji ne igraju u svojim klubovima.

- Volio bih da svih 23 igrača igra u svojim klubovima i nadam se da će oni koji nemaju perspektivu pronaći novi klub. Oni će sami odlučiti, ja tu ne mogu utjecati - dodaje Dalić koji je komentirao i izostanak Šime Vrsaljka, odnosno probleme desnog beka u reprezentaciji.

>>> Pogledajte što je Dalić rekao nakon Gruzije

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Optimist sam, razgovarat ću s njim i vidjeti kakva je situacija. On je važna karika za nas i igrač koji nam jako nedostaje. Poznavajući njegov karakter ne sumnjam u njega - smatra Dalić koji je poručio kako će vratari morati braniti ako žele ići na Europsko prvenstvo.

- Razgovarao sam s Kalinićem i rekao sam mu da mora igrati. Vratari moraju biti standardni ako žele biti na Europskom prvenstvu. Nemamo bogati izbor vratara vani, a ako Kalinić i Sluga ne budu branili, pogledat ćemo u HNL-u - jasan je Dalić koji poručuje kako će prije Europskog prvenstva ići na 'iskušani recept'.

- Ne želim gubiti vrijeme sa slabim protivnicima na prijateljskim utakmicama. Nama treba Belgija i takve momčadi, a ne Andora i slični. Mi smo viceprvaci svijeta. Moramo imati četiri jake utakmice prije Europskog prvenstva - zaključio je Dalić.

>>> Pogledajte što je Dalić pričao uoči Slovačke