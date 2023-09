VIDEO Cirkus na US Openu. Aktivisti prekinuli polufinale, vezali su se lancima za sjedalice

Američka 19-godišnja tenisačica Coco Gauff u subotu će se u New Yorku boriti za svoj prvi pojedinačni Grand Slam naslov nakon što je u svom prvom polufinalu na US Openu svladala Čehinju Karolinu Muchovu sa 6-4, 7-5. Bio je to njihov drugi dvoboj u posljednja tri tjedna, i baš kao što je to učinila u finalu turnira u Cincinnatiju, Gauff je došla do pobjede u dva seta.

Prvi set dvoboja nije obilovao dobrim potezima već pogreškama obiju tenisačica. Više ih je napravila Muchova, što je Gauff iskoristila i povela 5-1 uz dva 'breaka' prednosti. No, Čehinja je tada počela pronalaziti pravu taktiku i uz pomoć suparnice nadoknadila zaostatak te došla do 4-5 i servisa za nastavak prve dionice. Tada je ponovno zaredala s pogreškama, ostala bez poena u desetom gemu i prepustila Gauff prednost osvajanja prvog seta.

Nakon prvog gema drugog seta dogodila se bizarna scena. Troje ekoloških aktivista odjevenih u majice s natpisom "End Fossil Fuels" (Ukinite fosilna goriva), svojim su povicima i izvikivanjem parola onemogućili nastavak meča. Zaštitari i policija nisu ih mogli dugo vremena ukloniti s tribina, jer su se lancima vezali za sjedalice.

US Open: Coco Gauff vs Karolina Muchova



Coco wins the first set 6-4



Second set in progress, Coco leads 1-0



Play suspended due to protests. Looks like protester is being escorted by NYPD.



pic.twitter.com/QTYL29SbEW — The Capital Desk (@CapitalDesk) September 8, 2023

Tenisačice su dvadesetak minuta provele čekajući na nastavak meča uz teren, a onda su poslane u svlačionicu, gdje su provele još toliko vremena. Meč je nastavljen nakon 50-minutnog prekida koji je očito dobro došao i jednoj i drugoj tenisačici, jer su obje igrale puno bolje nego u prvom setu. Obje su držale servise do osmog gema, kad je Gauff došla do 'breaka' i servisa za pobjedu. U devetom gemu je došla i do prve meč-lopte, ali ju je Muchova uspjela neutralizirati, doći do 'breaka' i nastaviti borbu.

Na nove meč-lopte Gauff je čekala do 12. gema. Imala je 15-40, ali se Muchova spasila, baš kao što je to učinila i na sljedeće dvije prednosti za 19-godišnju Amerikanku. No, uslijedio je najduži poen u meču, u kojem je Gauff nakon 40 udaraca došla do šeste meč-lopte. Dočekala je pogrešku Muchove bekendom i konačno mogla početi slaviti ulazak u svoje prvo finale na US Openu i drugo na Grand Slam turnirima nakon prošlogodišnjeg Roland Garrosa.

Karolina Muchova, ovogodišnja finalistica Roland Garrosa, na svoju će novu priliku za plasman u finale Grand Slam turnira morati čekati do sljedeće sezone. Gauff će za naslov na US Openu igrati protiv pobjednice dvoboja između budućeg svjetskog 'broja 1' Bjeloruskinje Arine Sabaljenke i druge američke predstavnice u polufinalu Madison Keys.

A protester interrupted a tennis semi-final at Roland Garros to protest climate change and climate inaction. She entered the court and chained herself to the net for several minutes. pic.twitter.com/WbP9gHGJZg — OccuWorld 🏴 (@OccuWorld) June 4, 2022