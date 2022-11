VIDEO Čilić nakon tri sata meča: 'Uvijek neke drame, trileri, ali presretan sam zbog pobjede'

Tri sata i 13 minuta trajala je borba Marina Čilića i Pabla Carrena Buste, nakon koje je najbolji hrvatski tenisač slavio sa 5-7, 6-3, 7-6 (5) i tako donio našoj reprezentaciji plasman u polufinale.

"Sjajan meč, sjajan završetak. Gubio sam 4-1 u 'tie-breaku', potegao sam jednu bekend paralelu savršeno, iza toga sjajan servis, još dva-tri vrhunska poena i to je nekako sažetak ovog meča i sažetak velikog broja mečeva u mojoj karijeri. Puno 'breakova' u trećem setu, uvijek neke drame, trileri. Presretan sam što sam donio još jedan sjajan i ogroman bod za Hrvatsku", izjavio je Čilić nakon dvoboja u kojem je Hrvatska u četvrtom pokušaju došla do prve pobjede nad Španjolskom u Davis Cupu.

Bila je to Čilićeva peta pobjeda u šest dvoboja protiv Pabla Carrena Buste, 13. tenisača svijeta, koji je imao status prvog španjolskog igrača, nakon što je Carlos Alcaraz odustao zbog ozljede, a Rafael Nadal kako bi se pripremio za sljedeću sezonu.

Čilić je dvoboj završio s čak 15 dvostrukih pogrešaka i unatoč lošem postotku prvog servisa došao do pobjede.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 23.11.2022., Malaga - Jose Maria Martin Carpena Arena. Davis Cup by Rakuten, cetvrtfinale, Hrvatska - Spanjolska. Marin Cilic VS Pablo Carreno Busta Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

"Nije bilo jednostavno. Kroz cijeli prvi set sam tražio svoj ritam. Stanka od završetka sezone do ovog meča sigurno je uvjetovala da nisam bio savršen na svim udarcima, ali, sve u svemu, bio sam miran u glavi, naša publika mi je davala podršku i potegao sam prave stvari u pravo vrijeme, sjele su na pravo mjesto. Bilo je problema u igri, ali to pokazuje koliko sam sjajno igrao u izmjenama, koliko sam sjajno reternirao, stvarao si puno šansi i to je stvarno sjajna vijest da sam odigrao savršen meč."

Hrvatska će se u petak protiv Australije boriti za svoje peto finale Davis Cupa te drugo u novom formatu, nakon što je prošle godine poražena od Rusije u meču za veliki srebrni trofej.