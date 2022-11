Čilić i Ćorić Hrvatsku su smjestili u sam vrh svjetskog tenisa, evo što sada očekuje reprezentaciju

Na završnom turniru Davisova kupa u Malagi Hrvatska je stigla do velike pobjede protiv Španjolske i to već nakon pojedinačnih dvoboja. Naši su tenisači tako ponovno u polufinalu, četvrti put u posljednjih šest godina. A za finale će se boriti protiv Australije koja je dan prije nadjačala Nizozemsku s 2:0. Taj je meč na rasporedu u petak, a sutra su na programu još dva četvrtfinalna susreta između Italije i SAD te Njemačke i Kanade.

U prvom dvoboju dana Borna Ćorić u dva je seta svladao Roberta Bautistu Aguta (21. na ATP listi) sa 6:4, 7:6 (4). Iako je na početku meča napravio nekoliko pogrešaka, Borna je u cjelini odigrao odličan meč i još jednom pokazao da se reprezentacija na njega može osloniti. Na putu do slavlja pogodio je 12 asova uza 63 posto pogođenog prvog servisa, a iskoristio je jednu od tri lopte za obrat. Španjolac je imao svega jednu priliku za obrat, bilo je to na Borninu servisu za prvi set, koju nije uspio realizirati.

Ćorić: Bio sam nervozan, ali mi je to odgovaralo

U drugom setu obojica su tenisača zadržala svoj početni udarac, a u tie-breaku Ćorić je odigrao bolje i posao dovršio asom.

- Mislim da sam jako dobro servirao. Nisam ovako dobro servirao od Cincinnatija. Imao sam 12 asova. Tako je lakše igrati. Mogu se opustiti na reternu. Igrao sam pametno. Znao sam kad je trebalo napadati, kad se trebalo braniti, dobro sam miksao igru. Jako sam zadovoljan kako sam igrao - rekao je Ćorić nakon dvoboja u kojem je došao do svoje 13. pobjede u pojedinačnim dvobojima Davisova kupa (uz devet poraza).

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 22.11.2022., Malaga - Jose Maria Martin Carpena Arena. Davis Cup by Rakuten, cetvrtfinale, Hrvatska - Spanjolska. Borna Coric i R. Batistuta Agut. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Bio sam jako nervozan prije meča, ali na neki čudan način to mi je odgovaralo. Dobro sam se pripremao za Davisov kup, imao sam dobrih deset dana treninga. Kad sam nervozan, to me čini živim u meču - dodao je Ćorić koji je u pripremama za meč imao primjedbe na podlogu.

- Na treningu mi se nije sviđala podloga. Činila mi se prebrza, odskok lopte prenizak, što mi nije odgovaralo. No, dobro sam igrao danas pa ne znam što je u pitanju.

Ćorića nije bilo u sastavu Hrvatske kad je prošle godine u Madridu došla do finala i izgubila od Rusije, jer se oporavljao od operativnog zahvata na desnom ramenu. Vratio se nakon godine dana izbivanja i ponovno doveo svoju igru na vrhunsku razinu, unatoč boli koja je još uvijek prisutna.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 23.11.2022., Malaga - Jose Maria Martin Carpena Arena. Davis Cup by Rakuten, cetvrtfinale, Hrvatska - Spanjolska. Marin Cilic VS Pablo Carreno Busta Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Nisam bez boli, ali sam to znao. Najvažnije je da se ozljeda ne pogoršava igrom, samo se moram naučiti nositi s tom boli. Ima boljih i lošijih dana. Kad dođu ti lošiji dani, moram ostati miran. Promijenio sam i svoj dnevni program, svaki dan radim 30 minuta vježbi samo za rame - otkrio je Ćorić.

A sredinom drugog seta dvoje aktivista nakratko je prekinulo Bornin meč. Mladić i djevojka uletjeli su na teren i pokušali se zavezati za mrežu. Na njihovu žalost, nisu bili dovoljno brzi i precizni u tom naumu, pa nisu napravili veće probleme organizatorima kao neki njihovi kolege u istim pokušajima na sportskim borilištima proteklih mjeseci. Brzo su ih odvukli s terena.

Čilić: Imamo velika očekivanja

Marin Čilić je za svoju pobjedu nad Pablom Carrenom Bustom morao na terenu provesti tri sata i 13 minuta, iako je do odlučujućeg drugog boda za Hrvatsku mogao doći i brže i lakše. Marin je, naime, u trećem setu imao break prednosti, servirao je za vodstvo od 5:3, ali izgubio je početni udarac, pa se treći set, a i meč, raspetljavao u tie-breaku. Tu je naš tenisač imao i dovoljno snage i znanja, ali i živaca, za konačnu pobjedu sa 5:7, 6:3, 7:6 (5).

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 23.11.2022., Malaga, Spanjolska, Davis Cup by Rakuten, cetvrtfinale, Hrvatska - Spanjolska. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

Razveselio je tako svoje suigrače, ali i skupinu naših navijača koja je zdušno bodrila naše igrače za cijelo vrijeme susreta. Nikoga ne treba podcjenjivati, ali čini se da je našim tenisačima otvoren put do finala.

- Nisam igrao puno posljednjih tjedana i trebalo mi je malo vremena da se priviknem na ove uvjete. No, presretan sam zbog ove pobjede i kako sam se u tie-breaku vratio od 1:4. Jasno da nakon ovog uspjeha imamo velika očekivanja od nastavka natjecanja - napomenuo je Čilić.