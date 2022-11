Bravo, Hrvatska! Čilić pobijedio Carrena Bustu, prvi put slavimo nad Španjolcima

Marin Čilić i Borna Ćorić odveli su Hrvatsku u polufinale Davis Cupa pobijedivši u Malagi reprezentaciju Španjolske sa 2-0 te će hrvatski tenisači u petak (16 sati) protiv Australije igrati za svoje drugo uzastopno finale najvećeg teniskog momčadskog natjecanja, a ukupno peto u povijesti.

>> VIDEO: Hrvatski navijači napravili šou u Kataru: Kockice osvojile Dohu, mještani oduševljeni

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon što je u prvom dvoboju Borna Ćorić (ATP - 26) svladao Roberta Bautistu Aguta (ATP - 21.) sa 6-4, 7-6 (4) za jedan sat i 56 minuta, u dvoboju najbolje rangiranih tenisača svojih reprezentacija Marin Čilić (ATP - 17.) je sa 5-7, 6-3, 7-6 (5) pobijedio Pabla Carrena Bustu (ATP - 13.) nakon tri sata i 13 minuta iscrpljujuće borbe.

Bio je to šesti dvoboj Čilića i Carrena Buste, a u prethodnih pet najbolji hrvatski tenisač je izašao kao pobjednik četiri puta i pritom izgubio samo jedan set. No, sve četiri pobjede Marin je ostvario zaključno sa 2018., dok je 31-godišnji Španjolac bio bolji na olimpijskom turniru u Tokiju 2021.

Početak dvoboja u Malagi dao je naslutiti da će se hrvatski "broj 1" morati dobro pomučiti protiv 13. tenisača svijeta za novu pobjedu. Već u prvom gemu Čilić je napravio četiri dvostruke pogreške i morao spašavati tri 'break-lopte'. Takva je slika nastavljena i većim dijelom prvog seta.

Foto: JON NAZCA/REUTERS Tennis - Copa Davis - Quarter Finals - Croatia v Spain - Palacio de los Deportes Jose Maria Martin Carpena, Malaga, Spain - November 23, 2022 Croatia's Marin Cilic reacts during his quarter final match against Spain's Pablo Carreno-Busta REUTERS/Jon Nazca Photo: JON NAZCA/REUTERS

Još dvije prilike za oduzimanje servisa Španjolac je propustio u trećem gemu (15-40), da bi u petom realizirao svoju šestu priliku. No, Čilić je uzvratio 'breakom' u sljedećem gemu te ponovno spasivši 'break-loptu' i u sedmom gemu došao do vodstva 4-3.

Bez ritma na prvom servisu, s manje od 50% pogođenih u prvom setu, uz gotovo nepogrešivu igru španjolskog tenisača, Čilić je morao preuzeti više rizika u izmjenama, što je dovodilo do čestih neiznuđenih pogrešaka. U 11. gemu Marin je darovao novi 'break' Carrenu Busti napravivši kod 0-30 dvije dvostruke pogreške.

Španjolac je servirajući za set došao u opasnost od novog gubitka servisa, ali je kod 30-40 nanizao tri poena i osvojio prvi set za Španjolsku u ovom četvrtfinalnom dvoboju.

Statistika prvog seta pokazala je nevjerojatnu razliku u neiznuđenim pogreškama: čak 23 Čilićeve i samo šest Carrena Buste. Marina je skupo koštala realizacija drugog servisa (7/27), ali je ohrabrujuće bilo što je, unatoč lošoj statistici, rezultatski bio "u igri".

Kad je Čilić u drugom setu podigao postotak pogođenih prvih servis, slika na terenu se bitno promijenila. Njegova igra je dobila na sigurnosti. Tako je u drugom setu napravio samo sedam neiznuđenih pogrešaka, samo dvije dvostruke pogreške, za razliku od sedam iz prvog seta.

Odlučujući 'break' Marin je napravio u šestom gemu, kad je Carreno Busta na 15-40 napravio dvostruku pogrešku. Španjolac je u drugom setu protiv Čilićevog servisa osvojio samo šest poena, a u prvom čak 25.

Foto: JON NAZCA/REUTERS Tennis - Copa Davis - Quarter Finals - Croatia v Spain - Palacio de los Deportes Jose Maria Martin Carpena, Malaga, Spain - November 23, 2022 Croatia's Marin Cilic reacts during his quarter final match against Spain's Pablo Carreno-Busta REUTERS/Jon Nazca Photo: JON NAZCA/REUTERS

Nakon jednog sata i 50 minuta igre, Hrvatsku je jedan set dijelio od plasmana u polufinale Davis Cupa, a Španjolsku od pobjede koja bi zadržala domaćine u igri za prolaz među četiri najbolje reprezentacije.

U trećem setu se Marin ponovno mučio s postotkom prvog servisa, ali je zadržao visoku razinu reterna, što mu je uz kombinaciju agresivne i precizne igre iz terena donijelo prvi 'break' za vodstvo 2-1. Nažalost, dvije dvostruke pogreške u sljedećem gemu kumovale su prvom gubitku servisa nakon prvog seta, ali je novim oduzetim servisom Čilić ponovno došao do prednosti.

I u šestom gemu je napravio dvije dvostruke, ali ga to nije spriječilo da potvrdi 'break' i dođe do vodstva 4-2.

Iako je u osmom gemu izvukao 15-40, po drugi put u setu odluke nije uspio preživjeti dvije dvostruke pogreške u jednom gemu i previše promašenih prvih servisa. Na treću priliku za 'break' u tom gemu Carreno Busta je pogodio retern 'winner' i izjednačio na 4-4.

U prva četiri gema na servisu u trećem setu Čilić je pogodio samo devet prvih servisa i osvojio svih devet poena. No, od 21 poena na drugom servis osvojio je samo sedam. S takvom statistikom je Marin ušao u gem u kojem je trebao zadržati servis da bi ostato u meču, nakon što je Carreno Busta poveo sa 5-4.

Svaki promašeni Čilićev prvi servis više od 9000 Španjolskih navijača dočekivalo je sve glasnijim pljeskom kako je meč ulazio u završnicu, što je predstavljalo dodatan pritisak za prvog hrvatskog tenisača. No, sve je to Marin izdržao i uz gubitak jednog poena izjednačio na 5-5.

Carreno Busta je u 11. gemu izvukao 0-30 nanizavši četiri uzastopna poena, a tome je nizu dodao još dva poena kad je Čilić servirao i došao na dva poena od pobjede. No, i Marin je napravio ono što je prethodno učinio njegov suparnik, s četiri uzastopna poena izvukao 0-30, pa je odluka o pobjedniku meča ostavljena za 'tie-break'.

Carreno Busta je prvi došao do prednosti, kad je Čilić promašio forhend za vodstvo Španjolca 2-1. Sjajan pasing i dobro isplaniran napad nakon prvog servisa donijeli su domaćem predstavniku prednost od 4-1, da bi Čilić bekend paralelom u sam kut igrališta prekinuo Španjočev niz prije promjene strana. Asom je Marin došao samo na poen zaostatka (3-4), a onda nakon dubokog reterna prisilio suparnika na pogrešku i izjednačio na 4-4.

Carreno Busta je odgovorio neobranjivom forhend paralelom za 5-4. Novi as donio je Marinu izjednačenje na 5-5, a njegov sjajan pasing nakon duže izmjene doveo je Hrvatsku na jedan poen od polufinala.

Carreno Busta nije izdržao Čilićevu kanonadu, iako je istrčao niz teških udaraca. Njegova posljednja lopta završila je iza osnovne crte, čime je hrvatski rekorder došao do svoje 43. pobjede u pojedinačnim dvobojima u Davis Cupu (43-21), koja je Hrvatskoj drugu godinu zaredom donijela plasman u polufinale.

>> Pogledajte: Uspjelo joj je nešto što nikome nije: Sandra Perković šesti je put prvakinja Europe

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tamo će hrvatske tenisače čekati Australija predvođena izbornikom Lleytonom Hewittom, a dvoboj je na rasporedu u petak, 25. studenoga, s početkom u 16 sati.

U četvrtak su u Malagi na rasporedu preostala dva četvrtfinalna dvoboja. Od 10 sati će na teren tenisači Italije i Sjedinjenih Američkih Država, a početak dvoboja Njemačke i Kanade neće biti prije 16 sati.

ŠPANJOLSKA - HRVATSKA 0-2

Roberto Bautista Agut - Borna Ćorić 4-6, 6-7 (4)

Pablo Carreno Busta - Marin Čilić 7-5, 3-6, 6-7 (5)