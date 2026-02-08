Ništa od pojačanja: Igrač Barcelone kojeg Dinamo pokušava dovesti ozbiljno se ozlijedio

Dinamov trener Mario Kovačević nakon 0:0 s Rijekom na Rujevici ustvrdio je da je Ivan Nevistić blizu odlaska (Poljska), ali i da bi rado dobio još pokojeg igrača iako, kaže, ima dobar roster i ima tko igrati.

Jedan od tih igrača koji su na meti plavih jer Dani Rodriguez, mladi igrač Barcelone, ali sad sve to jako zakompliciralo. Iz Španjolske je za Dinamo došla loša vijest, taj mladi igrače Barcelone ozbiljno se ozlijedio. Dani Rodriguez igra za B momčad Barce u četvrtom rangu natjecanja i plavi su se nadali da će ga uspjeti nekako dovesti na posudbu prije 17. veljače i kraja prijelaznog roka, pa pokušati nekako isposlovati mogućnost otkupa na ljeto.

Međutim, ta je priča sad ipak naišla na ozbiljne prepreke, sve te želje možda su sad i definitivno popale Naime, mladi se Španjolac ozlijedio se u utakmici protiv Barbastra, s travnjaka je iznesen na nosilima, a prema prvim informacijama radi se o jačem puknuću mišića te se očekuje duža stanka. A to zacijelo znači da od dolaska u Dinamo, bar u ovom prijelaznom roku, neće biti ništa.