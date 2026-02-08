Naši Portali
Nogomet

Ništa od pojačanja: Igrač Barcelone kojeg Dinamo pokušava dovesti ozbiljno se ozlijedio

Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo
David Jerkovic/PIXSELL
Autor
Robert Junaci
08.02.2026.
u 22:24

Dani Rodriguez ozlijedio se u utakmici protiv Barbastra, iznesen je na nosilima, a prema prvim informacijama radi se o puknuću mišića

Dinamov trener Mario Kovačević nakon 0:0 s Rijekom na Rujevici ustvrdio je da je Ivan Nevistić blizu odlaska (Poljska), ali i da bi rado dobio još pokojeg igrača iako, kaže, ima dobar roster i ima tko igrati.

Jedan od tih igrača koji su na meti plavih jer Dani Rodriguez, mladi igrač Barcelone, ali sad sve to jako zakompliciralo. Iz Španjolske je za Dinamo došla loša vijest, taj mladi igrače Barcelone ozbiljno se ozlijedio. Dani Rodriguez igra za B momčad Barce u četvrtom rangu natjecanja i plavi su se nadali da će ga uspjeti nekako dovesti na posudbu prije 17. veljače i kraja prijelaznog roka, pa pokušati nekako isposlovati mogućnost otkupa na ljeto.

Međutim, ta je priča sad ipak naišla na ozbiljne prepreke, sve te želje možda su sad i definitivno popale Naime, mladi se Španjolac ozlijedio se u utakmici protiv Barbastra, s travnjaka je iznesen na nosilima, a prema prvim informacijama radi se o jačem puknuću mišića te se očekuje duža stanka.  A to zacijelo znači da od dolaska u Dinamo, bar u ovom prijelaznom roku, neće biti ništa.
Komentara 1

EJ
ejStef
23:10 08.02.2026.

Ha, ha, Dinamo pa dovesti nekoga kvalitetnog, smiješno. Ako nema privatnog interesa, nitko neće doći, a baš me zanima tko je "lobirao" za onog Filipinca i koje su to sheme... Za Jagušića su ponudili puno manje nego ljeti, a mogli su ga dovesti bez problema za Bennacerovu plaću. No, ako netko ima plaću 4 mil. € godišnje, određen postotak od toga je bolje nego od manje od 1 mil. Jednostavna matematika, makar takve računice ekipi iz MOžemo teže idu, što smo mogli vidjeti u saboru...

