Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKI DAN

Menadžerica vatrenih saznala sretne vijesti u 57. godini, a scenu s Modrićem nikada neće zaboraviti

Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Stjepan Meleš
18.10.2025.
u 17:06

Ima dvoje djece, sin Fran je nastavio koracima roditelja kad je upisao Kineziološki fakultet, a kćer Lea je završila Fakultet političkih znanosti. Njih dvoje su velika podrška mami u njezinoj karijeri koju vrlo uspješno obavlja u redovima hrvatske reprezentacije.

Team menadžerica hrvatske nogometne reprezentacije i prva žena koja je sjedila na klupi reprezentacije Hrvatske, Iva Olivari (56), podijelila je prekrasne vijesti na društvenim mrežama. Otkrila je da je od nedavno postala baka. 'Moja curica Lea je rodila curicu', napisala je ponosna Iva na društvenim mrežama. Malenoj djevojčici koja je rođena u Petrovoj bolnici u Zagrebu, roditelji su dali ime Jana. 

Ima dvoje djece, sin Fran je nastavio koracima roditelja kad je upisao Kineziološki fakultet, a kćer Lea je završila Fakultet političkih znanosti. Njih dvoje su velika podrška mami u njezinoj karijeri koju vrlo uspješno obavlja u redovima hrvatske reprezentacije. 

Kako se vi nosite s medijskom pompom oko vas i kada je ona počela?

- Cijela medijska pompa oko mene počela je za vrijeme Svjetskog prvenstva u Rusiji. Podsjećam vas da sam na klupi reprezentacije bila i na Euru 2016. godine, ali Europa je očito malo više senzibilizirana za takvo što, ovdje je to prihvatljivije. Jer, prije naše reprezentacije, i španjolska nogometna reprezentacija imala je team menadžericu, Silviju Dorschnerovu, koja je sada umirovljena, a oni su opet angažirali ženu, Nuriju Martinez Navas. Međutim, Južnoamerikancima je moja pojava na klupi reprezentacije bila toliko iznenađujuća da su oni našega glasnogovornika Pacaka, kako on kaže, u to vrijeme više zvali zbog mene, nego zbog Rakitića. Ja sam iz Južne Amerike dobivala poruke nevjerojatnoga sadržaja; na primjer od oca jedne sedmogodišnje djevojčice iz Brazila, koja igra nogomet: "Hvala vam! Vi ste pokazatelj mojoj kćeri da jedna žena može uspjeti u nogometu - rekla je jednom prilikom za Večernji list

Iva Olivari zaposlenica je Hrvatskog nogometnog saveza od 1992. godine.

- Zbilo se to sasvim slučajno. Tada sam počela raditi u Sportskim novostima, jer sam imala ambiciju postati sportska novinarka, a tadašnji glavni urednik SN-a Darko Tironi prenio mi je kako se u Savezu formiraju stručne službe, te da oni traže nekoga tko zna jako dobro engleski. Ivančica (gđa Sudac, nap.a.) je tada sama radila u Međunarodnom odjelu, a posla je bilo preko glave, pa sam se 1. svibnja 1992. zaposlila u HNS-u, koji se tada preselio iz Ilice 21 u Ilicu 31. Od 1992. do 2012. radila sam u Međunarodnom odjelu, dok nije Davor Šuker došao za predsjednika HNS-a. Onda su se drugačije posložile stručne službe, pa su sve reprezentacije preselile u Nogometni odjel - otkrila nam je Iva. 

- Luku Modrića susrela sam ubrzo nakon što je tek bio došao u Zagreb. Dinamo je svojim igračima bio organizirao prehranu u restoranu Pod mirnim krovovima, i tamo smo mi, HNS, ugostili neku delegaciju, pa me g. Srebrić bio pozvao kao prevoditelja. Nikada neću zaboraviti tu scenu: za jednim stolom sjedni mali, plavokosi dječak i sam jede. Baš ti nekak' dođe milo kad to vidiš! Ja sam znala da je to Luka Modrić, jer je već bio igrao za naše mlade selekcije, a tada sam mu se došla javiti i pozdraviti ga. On se toga vjerojatno ne sjeća, ali meni je ta slika i dan-danas pred očima: Luka sjedi za stolom i jede juhicu - ispričala je anegdotu o našoj hodajućoj legendi.
Ključne riječi
Vatreni hrvatska nogometna reprezentacija Luka Modrić Iva Olivari

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Ivica Olić održao je konferenciju za medije
Premium sadržaj
IZBORNIK U-21 ZA VL

Ivica Olić: Jednak broj Hrvata žive u inozemstvu, zašto to ne iskoristiti? Novi Modrić se neće pojaviti slučajno

- Znamo da imamo relativno malu bazu kod kuće, koja je proteklih desetak godina postala još manja jer je takva demografska slika Hrvatske, a imamo jednak broj Hrvata koji žive u inozemstvu – zašto ne bismo to iskoristili? Želimo razvijati svoje igrače, ali istodobno ne smijemo zatvarati vrata onima koji mogu pomoći i koji imaju hrvatsko srce, ma gdje odrasli.

Susret Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Video sadržaj
3
VAŠE MIŠLJENJE

ANKETA Podcjenjuju li Fifa i kladionice hrvatsku nogometnu reprezentaciju ili ne?

Hrvatska je u kontekstu globalnog procjenjivanja snage svojevrsni paradoks, posebice sada ususret novom svjetskom prvenstvu, budući da je riječ o reprezentaciji koja je već godinama na papiru negdje oko 10. mjesta na svijetu, no kad je najvažnije niže rezultate kao da je Top 3 reprezentacija svijeta. I to ju u neku ruku čini neobičnom pojavom pri raznim metrikama utvrđivanja kvalitete i uspjeha, posebice pri predviđanjima

Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Video sadržaj
5
PITALI SMO VAS

Evo tko je pobijedio u anketi Večernjeg lista: Navijači odlučili kojeg napadača Dalić treba zvati u Hrvatsku

S tim na umu, s tom činjenicom da je sam izbornik javno pred televizijskim kamerama malo drukčijim riječima rekao "moramo pronaći napadača", nekako je logična posljedica pregledati situaciju i složiti popis napadača koji nisu u trenutačnom kadru hrvatske reprezentacije, a koji bi mogli biti kandidati za upotpuniti to moranje o kojem izbornik Dalić priča.

Učitaj još