Menadžerica vatrenih saznala sretne vijesti u 57. godini, a scenu s Modrićem nikada neće zaboraviti

Team menadžerica hrvatske nogometne reprezentacije i prva žena koja je sjedila na klupi reprezentacije Hrvatske, Iva Olivari (56), podijelila je prekrasne vijesti na društvenim mrežama. Otkrila je da je od nedavno postala baka. 'Moja curica Lea je rodila curicu', napisala je ponosna Iva na društvenim mrežama. Malenoj djevojčici koja je rođena u Petrovoj bolnici u Zagrebu, roditelji su dali ime Jana.

Ima dvoje djece, sin Fran je nastavio koracima roditelja kad je upisao Kineziološki fakultet, a kćer Lea je završila Fakultet političkih znanosti. Njih dvoje su velika podrška mami u njezinoj karijeri koju vrlo uspješno obavlja u redovima hrvatske reprezentacije.

Kako se vi nosite s medijskom pompom oko vas i kada je ona počela?

- Cijela medijska pompa oko mene počela je za vrijeme Svjetskog prvenstva u Rusiji. Podsjećam vas da sam na klupi reprezentacije bila i na Euru 2016. godine, ali Europa je očito malo više senzibilizirana za takvo što, ovdje je to prihvatljivije. Jer, prije naše reprezentacije, i španjolska nogometna reprezentacija imala je team menadžericu, Silviju Dorschnerovu, koja je sada umirovljena, a oni su opet angažirali ženu, Nuriju Martinez Navas. Međutim, Južnoamerikancima je moja pojava na klupi reprezentacije bila toliko iznenađujuća da su oni našega glasnogovornika Pacaka, kako on kaže, u to vrijeme više zvali zbog mene, nego zbog Rakitića. Ja sam iz Južne Amerike dobivala poruke nevjerojatnoga sadržaja; na primjer od oca jedne sedmogodišnje djevojčice iz Brazila, koja igra nogomet: "Hvala vam! Vi ste pokazatelj mojoj kćeri da jedna žena može uspjeti u nogometu - rekla je jednom prilikom za Večernji list.

Iva Olivari zaposlenica je Hrvatskog nogometnog saveza od 1992. godine.

- Zbilo se to sasvim slučajno. Tada sam počela raditi u Sportskim novostima, jer sam imala ambiciju postati sportska novinarka, a tadašnji glavni urednik SN-a Darko Tironi prenio mi je kako se u Savezu formiraju stručne službe, te da oni traže nekoga tko zna jako dobro engleski. Ivančica (gđa Sudac, nap.a.) je tada sama radila u Međunarodnom odjelu, a posla je bilo preko glave, pa sam se 1. svibnja 1992. zaposlila u HNS-u, koji se tada preselio iz Ilice 21 u Ilicu 31. Od 1992. do 2012. radila sam u Međunarodnom odjelu, dok nije Davor Šuker došao za predsjednika HNS-a. Onda su se drugačije posložile stručne službe, pa su sve reprezentacije preselile u Nogometni odjel - otkrila nam je Iva.

- Luku Modrića susrela sam ubrzo nakon što je tek bio došao u Zagreb. Dinamo je svojim igračima bio organizirao prehranu u restoranu Pod mirnim krovovima, i tamo smo mi, HNS, ugostili neku delegaciju, pa me g. Srebrić bio pozvao kao prevoditelja. Nikada neću zaboraviti tu scenu: za jednim stolom sjedni mali, plavokosi dječak i sam jede. Baš ti nekak' dođe milo kad to vidiš! Ja sam znala da je to Luka Modrić, jer je već bio igrao za naše mlade selekcije, a tada sam mu se došla javiti i pozdraviti ga. On se toga vjerojatno ne sjeća, ali meni je ta slika i dan-danas pred očima: Luka sjedi za stolom i jede juhicu - ispričala je anegdotu o našoj hodajućoj legendi.