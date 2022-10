VIDEO Casillasov poljubac s novinarkom postao je svjetska atrakcija, kasnije su se vjenčali i razveli

Legendarni španjolski vratar Iker Casillas uzburkao je duhove u javnosti objavom na Twitteru da je gay i kako želi da svi poštuju njegov izbor. Kasnije je njegov bivši suigrač Carles Puyol dodatno podgrijao interes javnosti izjavom: 'Vrijeme da je ispričamo svoju priču'.

Neki nagađaju da je riječ o šali, drugi govore da je Iker namjerno to napravio jer ga mediji često povezuju s drugim djevojkama, što on svaki puta demantira. Na kraju se i sam oglasio te poručio kako se ispričava LGBT zajednici, odnosno da mu je profil na društvenoj mreži - hakiran.

Ljubavni život legende Reala došao je u fokus medija tijekom SP-a u Južnoafričkoj Republici 2010. godine, odnosno nakon osvajanja svjetskog naslova protiv Nizozemske.

Foto: Bruno Bebert / Bestimage 15ème édition des Golden Foot Hublot Award 2017 à l'hôtel Mériden à Monaco Le gardien de but espagnol Iker Casillas et sa femme la journaliste Sara Carbonero - 15ème édition des Golden Foot Hublot Award 2017 à l'hôtel Mériden à Monaco le 7 novembre 2017. © Bruno Bebert/Bestimage 15th edition of the 2017 Golden Foot Hublot Award at the Mériden Hotel in Monaco on 7 November 2017. Bruno Bebert / Bestimage /PIXSELL

Tada je Casillas, dajući izjavu nakon osvajanja SP-a u televizijskom prijenosu, poznatoj novinarki Sari Carbonero zahvalio na podršci i poljubio je. Ona se na to zaprepastila i komentirala: 'Majko mila...'

Kasnije se ovaj par vjenčao i dobio sinove Martina i Lucasa, vjenčali su se 2016. godine da bi se razveli pet godina kasnije, što je bilo opće iznenađenje jer nije bilo nikakvih afera u braku. Sara je bila velika podrška Ikeru kada je doživio srčani udar i zdravlje mu je bilo ozbiljno narušeno.

