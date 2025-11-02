Naši Portali
SLAVEN - HAJDUK

UŽIVO OD 16 Stigli su sastavi, Rebić i Šego u prvih 11 u Koprivnici, nema Livaje

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo
Ivana Ivanovic/PIXSELL
02.11.2025. u 14:24
Utakmicu 12. kola HNL-a između Slaven Belupa i Hajduka pratite u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
SLAVEN BELUPO
-
HAJDUK
HNL - 12. kolo, 16.00, Gradski stadion, Koprivnica
SASTAVI

Slaven: Čović; Kovačić, Božić, Zuta, Krušelj - Caimacov, Agbekpornu - Šuto, Jagušić, Mitrović - Nestorovski

Hajduk: Ivušić; Šarlija, Mlačić, Hrgović, Hodak - Sigur, Pajaziti, Krovinović - Almena, Rebić, Šego

LJESTVICA

Dinamo se izjednačio s Hajdukom na vrhu poretka, ali Splićani se pozitivnim rezultatom ponovno mogu osamiti na čelu.
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je tekstualni prijenos utakmice 12. kola HNL-a u kojoj Slaven Belupo na svom stadionu u Koprivnici dočekuje Hajduk.

Želite prijaviti greške?

