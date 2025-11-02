UŽIVO OD 16 Stigli su sastavi, Rebić i Šego u prvih 11 u Koprivnici, nema Livaje

NAVIJAČI OČEKUJU VIŠE

Buja nezadovoljstvo u Dinamovoj svlačionici! Kovačević ovo mora pod hitno dovesti u red

Nakon subotnje pobjede nad aktualnim prvakom dobili su igrači - zvižduke. Nekima, poput kapetana Mišića, to je toliko teško palo da je neprimjereno reagirao. A barem se on već mogao naviknuti na pritisak koji vlada u i oko Dinama.