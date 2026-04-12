Pobjednički govor Petera Magyara: Vratili smo našu zemlju! Mađarska će ponovo biti snažan saveznik u EU i u NATO-u

- Uspjeli smo, Tisza je pobijedila i to ne malom, nego velikom razlikom. Zajedno smo smijenili Orbanov sistem. Zajedno smo oslobodili Mađarsku. Vratili smo našu zemlju - poručio je Peter Magyar, oporbeni kandidat za premijera čija je stranka Tisza, prema privremenim rezultatima večeras oko 23 sata, osvojila dvotrećinsku većinu u novom mađarskom parlamentu.

Magyar ide prema pozornici

- U povijesti demokratske Mađarske nijedna stranka nije uživala tako veliku potporu kao Tisza. Zahvalni smo svakom od 3,3 milijuna ljudi koji su glasali za nas. Danas ste izveli čudo, Mađarska je ispisala povijest - dodao je Magyar. Nakon 87,8 posto prebrojanih glasova, Tisza je bila na putu da osvoji 138 mjesta u parlamentu, Fidesz 54 mjesta, a Fideszov krajnje desni partner Naša domovina 7 mjesta. Zabilježena je rekordno visoka izlaznost birača - 77,8 posto.

U nastavku je još nekoliko najzanimljivijih citata iz Magyarova pobjedničkog govora:

"Milijuni Robin Hoodova su odnijeli pobjedu iako je stranačka država koristila i tajne službe da nas porazi, potrošila stotine milijardi na laži i mržnju, na pokušaje da okrenu Mađare protiv Mađara. Nisu uspjeli. Večeras smo dokazali da ljubav prema domovini pobijeđuje. Mađari su danas rekli 'da' Europi. rekli su 'da' slobodnoj Mađarskoj. I za vraćanje zemlje natrag svojim korijenima."

"Tražim vas da proslavite večeras, ali budite mirni, a sutra ćemo početi raditi na uklanjanju ruševina koje su ostavljene u proteklom desetljeću. Pridružite nam se na tom putu. Svjesni smo da je ovaj mandat bez presedana. Za nas su glasali i ljudi koji nikad nisu pomišljali da bi mogli glasati za nas. Mogu vam obećati da ćemo biti vrijedni vašeg povjerenja."

"Imat ćemo Vladu u kojoj će svaki Mađar vidjeti da doživljavamo svoj mandat ozbiljno. Dobili smo mandat da izgradimo funkcionalnu Mađarsku i zaliječimo rane. Neće biti lako. Znamo što su naši prethodnici učinili mađarskoj ekonomiji. Suočeni smo s ogromnim zadatkom, ali zaustavili smo krvarenje. Pozivam premijera u ostavci da ne donosi odluke koji će vezati ruke sljedećoj Vladi, Tiszinoj Vladi."

"Nadam se da će tranzicija biti kratka. Danas su mađarski građani odlučiti promijeniti režim i oni koji su bili dio tog režima, ili stupovi tog režima, ili lutke tog režima, moraju napustiti javni život. Pozivam sve lutke koje su služile Orbanovu režimu u posljednjih 16 godina. Trebaju sami otići umjesto da čekaju da ih otpustimo. Jer ćemo ih otpustiti. Oni su okupirali našu zemlju, naše institucije, ali taj režim je gotov."

Euforija na ulicama Budimpešte

Magyar spominje da je telefonski razgovarao večeras s njemačkim kancelarom, francuskim predsjednikom, hrvatskim premijerom, predsjednikom Europske pučke stranke, predsjednicom Europske komisije, glavnim tajnikom NATO-a… "Pridružit ćemo se Uredu europskih javnih tužitelja (EPPO). Mađari, Mađarska će ponovo biti snažan saveznik u EU i u NATO-u", rekao je Magyar, nakon čega je masa skandirala “Europa, Europa".

"Naše mjesto je bilo u Europi tisuću godina i ostat će tako. Ponovo ćemo izgraditi i po mogućnosti proširiti suradnju u Višegradskoj skupini. Kao dio toga, moje prvo putovanje bit će u Poljsku. Drugo će biti u Beč. Treće će biti u Bruxelles, kako bismo vratili kući EU fondove koji pripadaju mađarskom narodu."

"Dragi sunarodnjaci koji ste glasali za Fidesz, znam da ste razočarani danas, da ste možda ljuti na nas i na mene osobno. Ali ja, Peter Magyar, danas vam obećajem da ću biti i vaš premijer. Bit ću premijer svake mađarske osobe. Iako nam se politički pogledi razlikuju, zastupat ću i sve vas."

Među oduševljenim mnoštvom Magyarovih pristaša koji su proslavljali pobjedu na obali Dunava nasuprot zgrade Parlamenta, razgovarali smo i s ljudima koji su, čuvši da smo iz Hrvatske, imali za potrebu reći da su odnosi između Mađarske i Hrvatske bili loši za vrijeme Orbanove vladavine, ali da će sada biti sjajni jer smo bratski narodi. Ljudi su ponavljali da ovu pobjedu vide kao povratak Mađarske Europi, odnosno principu lojalne suradnje sa svima u EU. Peter Magyar najavio je da će suradnju četiriju država unutar Višegradske skupine pokupati proširiti i na suradnju s Austrijom, Slovenijom i Hrvatskom.

Masa euforično pozdravlja dečka koji skida Fideszovog kandidata

- Izborni rezultati još nisu potpuni, ali su za nas bolni i jasni. Nismo dobili odgovornost i priliku da vladamo. Čestitao sam pobjedničkoj stranci - rekao je premijer Viktor Orban u govoru oko 21.30 sati, nakon što je telefonski razgovarao s pobjednikom izbora Peterom Magyarom.

- Vrijeme će reći što ti rezultati znače za sudbinu naše zemlje i naroda, koje je dublje ili više značenje, ne znamo. Kako god bude, mi ćemo, kao opozicija, služiti našoj zemlji i mađarskom narodu - dodao je Orban. Vođa oporbe, nakon 16 godina na vlasti, odnosno četiri uzastopna premijerska mandata, ukupno pet ako računamo i onaj od 1998. do 2002. godine. Orban je u svom gubitničkom govoru još dodao kako u danima koji slijede treba “zaliječiti rane, ali onda ponovo počinje posao” jer “nikad, nikad, nikad ne odustajemo”.