OPET JE ZABIO

VIDEO Bruno Petković izveo majstoriju i spasio svoj klub u zadnoj minuti, pogledajte pogodak

Zagreb: Igrači GNK Dinamo u suzama se oprostili od navijača
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
30.08.2025.
u 20:38

Petković je bio strijelac i u prošlom kolu na gostovanju kod Fenerbahcea u porazu 1-3, a to su ujedno i jedina dva gola Kocaelispora ove sezone

Hrvatski napadač Bruno Petković postigao je svoj drugi pogodak za Kocaelispor u turskom prvenstvu, on je pogotkom u petoj minuti sudačke nadoknade poravnao na konačnih 1-1 protiv Kayserispora u susretu 4. kola te tako svom klupu donio prvi ovosezonski bod. Gosti su poveli preko Benesa u 90. minuti, ali pet minuta potom Petković je uspio poravnati. Gol pogledajte OVDJE.

Petković je bio strijelac i u prošlom kolu na gostovanju kod Fenerbahcea u porazu 1-3, a to su ujedno i jedina dva gola Kocaelispora ove sezone.

Kocaelispor s jednim osvojenim bodom trenutačno drži 15. mjesto na ljestvici s jednim bodom, Kayserispor je 11. s dva boda. Na vrhu su Galatasaray i Trabzonspor sa po devet bodova.
Komentara 2

Pogledaj Sve
SI
Sivooki
21:55 30.08.2025.

Petko barem igra, no ovo je grozno, igrati u klubu koji se bori za opstanak...kao i Orša u Engleskoj kad je bio...

ME
memorys
23:01 30.08.2025.

Petkoviću želim sve najbolje, Dinamo ga se riješio tako pdrski...

