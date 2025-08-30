VIDEO Bruno Petković izveo majstoriju i spasio svoj klub u zadnoj minuti, pogledajte pogodak

Hrvatski napadač Bruno Petković postigao je svoj drugi pogodak za Kocaelispor u turskom prvenstvu, on je pogotkom u petoj minuti sudačke nadoknade poravnao na konačnih 1-1 protiv Kayserispora u susretu 4. kola te tako svom klupu donio prvi ovosezonski bod. Gosti su poveli preko Benesa u 90. minuti, ali pet minuta potom Petković je uspio poravnati. Gol pogledajte OVDJE.

Petković je bio strijelac i u prošlom kolu na gostovanju kod Fenerbahcea u porazu 1-3, a to su ujedno i jedina dva gola Kocaelispora ove sezone.

Kocaelispor s jednim osvojenim bodom trenutačno drži 15. mjesto na ljestvici s jednim bodom, Kayserispor je 11. s dva boda. Na vrhu su Galatasaray i Trabzonspor sa po devet bodova.