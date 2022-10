Kakvo predstavljanje: Sjajni Babo predvodio Pistonse do napete pobjede

Hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović na odličan se način predstavio svojim novim navijačima u Detroitu, u prvoj službenoj utakmici u dresu Pistonsa predvodio je svoju momčad do 113-109 domaće pobjede protiv Orlando Magica s 24 koša, šest skokova i dvije asistencije.

Bogdanović je na parketu proveo 34:50 minuta uz šut za dva 2-6, tricu 6-10 te 2-2 s linije slobodnih bacanja. Pogodio je šest od svojih prvih sedam pokušaja za tri, a usprkos tomu što je promašio svoja posljednja četiri šuta iz igre, s dva pogođena slobodna bacanja 4.7 sekundi prije isteka vremena postavio je konačni rezultat.

We put it on for our CITY! That's a #Pistons W!



🔹@44Bojan: 24 PTS / 5 REB / 6 3PM

🔹@IveyJaden: 19 PTS / 4 AST / 3 REB / 3 STL

🔹@CadeCunningham_: 18 PTS / 10 AST

🔹@JalenDuren: 14 PTS / 11 REB / 3 BLK

🔹@Dreamville_33: 14 PTS / 5 REB / 3 AST / 2 STL pic.twitter.com/LZmiBDG0c1