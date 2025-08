VIDEO Bizarna nezgoda Ivana Perišića: Pao preko reklama, licem udario u laptop fotoreportera

Utakmica za nizozemski Superkup u Eindhovenu donijela je sraz aktualnih prvaka, Perišićevog PSV-a, i osvajača kupa, momčadi Go Ahead Eagles. Ulog je bio prvi trofej sezone, a atmosfera na stadionu bila je nabijena iščekivanjem. Ipak, gosti su prvi zadali udarac i šokirali domaćine u 35. minuti. Nakon dobro izvedene akcije po lijevoj strani, Mathis Suray je preciznim udarcem poslao loptu u mrežu i doveo Go Ahead Eagles u vodstvo. PSV se našao u neočekivanom zaostatku i s tim se rezultatom otišlo na poluvrijeme. U nastavku susreta, momčad iz Eindhovena bacila je sve karte u napad, no čvrsta obrana gostiju uspješno je odolijevala sve do same završnice, kada je na scenu stupio hrvatski veteran.

Igrala se 78. minuta kada je Ivan Perišić još jednom dokazao zašto je i u 36. godini života jedan od ključnih igrača svoje momčadi. Primio je loptu na lijevoj strani napada, sjurio se prema golu, munjevitim driblingom oslobodio si prostor za ubačaj te poslao oštru, prizemnu loptu u srce peterca. Njegov centaršut bio je toliko opasan da je branič gostiju, Gerrit Nauber, u pokušaju intervencije nespretno reagirao i poslao loptu u vlastitu mrežu za izjednačenje na 1:1. Stadion je eruptirao, a Perišić je, ponesen adrenalinom i euforijom zbog ključnog doprinosa, potrčao proslaviti pogodak s navijačima iza gola.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

U zanosu slavlja, hrvatski reprezentativac odlučio se na atraktivan potez i zaletio se prema reklamnim panoima s namjerom da ih preskoči ili udari nogom. Međutim, njegov potez pretvorio se u scenu koja je obišla svijet. Perišić je nezgodno zapeo i izgubio ravnotežu, stropoštavši se preko reklama. U padu je licem udario izravno u laptop jednog od fotoreportera koji su sjedili uz teren. Na trenutak je zavladao muk, jer je pad izgledao vrlo opasno. Srećom, Perišić je prošao bez ikakvih ozljeda, a na opće iznenađenje, i skupocjena oprema fotoreportera ostala je čitava. Vatreni se brzo pridigao, nasmijao cijeloj situaciji i vratio na teren kako bi sa suigračima proslavio na primjereniji način.

Taj trenutak kao da je dao dodatni vjetar u leđa domaćinima. Samo šest minuta kasnije, u 84. minuti, američki branič Sergino Dest postigao je pogodak za potpuni preokret i pobjedu PSV-a od 2:1. Uslijedio je delirij na tribinama, a igrači su proslavili osvajanje drugog trofeja za Perišića u dresu nizozemskog velikana, nakon što je prošle sezone bio jedan od najzaslužnijih za osvajanje naslova prvaka.