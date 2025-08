Đalović eksplodirao na presici, nakon oštrog tona pala i isprika: 'Malo me ponijelo, izvini...'

Nogometaši Rijeke u prvom su kolu Supersport HNL-a svladali Slaven Belupo 2:0. U neizvjesnom susretu do same završnice, momčad Radomira Đalovića do prva tri boda stigla je pogocima u sudačkoj nadoknadi. Najprije je Šimun Butić pogodak postigao u 93. minuti, a u 96. je konačan omjer postavio Ante Matej Jurić, na Butićevu asistenciju.

– Jako teška utakmica. Nedostajao je možda i najvažniji igrač po profilu, Petrovič. Ali ova momčad je pokazala šampionski gen. Posebno mi je drago što su zabili mladi igrači. Šimun je budućnost Rijeke, a Jurić je tek došao i napadač je tako da će mu ovaj pogodak puno značiti.

Igrači od 19 godina ne moraju biti samo budućnost, nego i sadašnjost.

- Niste me shvatili. Kažem da je budućnost naša kao kluba. Ali ne može biti sadašnjost kad je tek počeo igrati! Mora nastaviti raditi! Treba nam širina. Da, razmišljam i o Lasickasu na desnom krilu – pričao je Đalović u svom stilu, povišenim tonom.

A na novinarsku opasku: 'Nema Fruka u srijedu u Europi, ali vidjeli smo i protiv Belupa da je kadar širok, možete krenuti i ofenzivnije...', Đalović je eksplodirao...

– A recite mi, kako ofenzivnije?! Jesam protiv Belupa bio ofenzivan? Fruk ima 15 golova i 15 asistencija, a vi svi govorite kako je trebao igrati s Čopom. Igrali su protiv Belupa. Koliko su postigli pogodaka u 60 minuta?! 'Ajde da otvoreno pričamo ako hoćete...

Kolega je pokušao doći do riječi, ali opet se ubacio Đalović:

– Stanite! Je li Fruk u obje utakmice bio najbolji igrač s te pozicije i kreirao opasnost i šanse. Ja ne razumijem. Možete vi pisati što hoćete, ali meni on nekad treba više gore. Kako da ne budem zabrinut kad znam da u Europi sad nemam Fruka koji je najbolji igrač lige! To je klasa! OK, zamijenit će ga Janković, Gojak, drugi. Nema problema. Ili kada me pitate za Iankova. Pa ja bih ga sutra stavio! Odličan je, plemenit igrač, vidjet ćete. Ali treba mu vremena. Što da ga stavim i polomim, da izgori!? Smeta me to 'Zašto niste krenuli ofenzivnije'? Pa Janković je išao sam na vratara. Nismo krenuli?! Kada je Fruk imao tri šanse?! Ja mislim da smo krenuli! Ne mora značiti da moram staviti dva napadača da ispadne da krenemo napadački - kazao je Đalović.

Mislite li vi da netko piše zlonamjerno?

- Neeee. Ne. Ne, ne! Sad me malo ponijelo pa sam samo htio izraziti što mislim.

Kolega novinar Đaloviću je opet ponudio tezu o širini momčadi i bez Fruka..

- Ok, izvini onda. Sve si u pravu. Ja mislim da nam treba defenzivni vezni i krilo. Mislim da nam tu trebaju igrači. Lijevo krilo. Ako i ne dovedemo, top smo. Idemo na pobjedu u srijedu u Europi. Pozivam navijače da nam pomognu. Ja idem od tjedna do tjedna. Ako se netko prodao, nadoći će netko drugi. Zato je bitno da oni koji neće otići budu u ritmu i jako treniraju. Jer dobit će svi priliku i moraju biti spremni. Kao Ilinković, Butić, Jurić, protiv Belupa. Nije meni nikakav šok što će se igrači prodavati, ja sam sretan što su nam ostali za Europu – zaključio je Đalović.