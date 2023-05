VIDEO Bišćan: Teško je zamisliti da ćemo morati bez Ivanušeca i Livakovića

Dinamo je danas organizirao medijski dan, a trener Igor Bišćan i Luka Ivanušec podijelili su svoje dojmove nakon što su plavi i teoretski osigurali naslov prvaka Hrvatske.

- Sretni smo što smo osvojili naslov prvom prilikom, to nam daje malo vremena da radimo na bitnim stvarima do kraja sezone. Čak imamo priliku raditi na nekim stvarima koje smo planirali raditi na pripremama. Osjećaj je lijep, ali znamo gdje se nalazimo i gdje radimo. Znam da je prva sljedeća prilika nova šansa za dokazivanje. Osijek se diže, nema opuštanja. Namjeravamo biti maksimalno ozbiljni do kraja - rekao je Bišćan i najavio da će u preostala četiri kola priliku dobiti juniori.

- U obzir ćemo uzeti i njihove juniorske obaveze, ali znaju se prioriteti. Nećemo toliko razmišljati o juniorima, osim ako na njih ozbiljno ne računamo. Nećemo ih sigurno staviti šest u utakmici protiv Osijeka ili nekog drugog, ali neki od njih sigurno će imati puno veću minutažu i bit će zanimljivo vidjeti kako će se nositi s pritiskom.

Prokomentirao je i moguće odlaske Livakovića i Ivanušeca.

- Oni su nositelji moje ekipe. Teško mi je zamisliti da ćemo morati bez njih, ali klub funkcionira kako funkcionira već desetljećima. Ako dođe zadovoljavajuća ponuda, moramo ići dalje i bez tih igrača. Livaković je moj kapetan koji pozitivno utječe na sve. To je za jednog golmana prava stvar, nemoguće će ga biti nadomjestiti. Ako nekoga prodate za 10 do 15 milijuna eura, teško ga je nadoknaditi tri ili četiri puta manji iznos.

I Ivanušec je prokomentirao mogući odlazak iz Dinama.

- Teško mi je govoriti o tome. Igrač sam Dinama, koncentriran sam da odradimo sezonu do kraja. Ako dođe do toga, mislim da treba izvagati sve opcije, vidjeti što se nudi i gdje je najbolje otići za daljnji razvoj - rekao je Ivanušec.