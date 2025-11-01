Naši Portali
DRAMA U HERCEGOVINI

VIDEO Bijesni Igor Štimac izveo show u Širokom Brijegu, vikao i oponašao novinara: 'Ajde bježi!'

Široki Brijeg: WWin Premijer liga Bosne i Hercegovine, NK Široki Brijeg - HŠK Zrinjski
Denis Kapetanovic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
01.11.2025.
u 21:41

Pobjeda Zrinjskog u hercegovačkom derbiju i skok na prvo mjesto ljestvice ostali su u sjeni ispada trenera Igora Štimca. Bivši hrvatski izbornik nakon utakmice ušao je u žestoki verbalni sukob s novinarom, kojeg je na kraju izvrijeđao i napustio konferenciju za medije

Zrinjski iz Mostara slavio je u velikom hercegovačkom derbiju na gostovanju kod Širokog Brijega rezultatom 2:1 i tako preuzeo vrh ljestvice tamošnjeg prvenstva. Ipak, dramatična utakmica puna preokreta u potpunosti je zasjenjena incidentom koji je nakon susreta izazvao trener pobjedničke momčadi Igor Štimac. Utakmica je sama po sebi bila napeta; Široki je poveo u 30. minuti golom Franje Posavca, no samo šest minuta kasnije ostao je s igračem manje nakon što je Kristian Sesar dobio izravni crveni karton zbog udarca laktom. Zrinjski je brojčanu prednost iskoristio, prvo izjednačivši preko Marija Ćužea u nadoknadi prvog dijela, da bi pobjedu donio Toni Majić u 74. minuti. Tenzije su dosegle vrhunac u sudačkoj nadoknadi kada je i sam Štimac isključen zbog žestokih prigovora i ulijetanja u lice glavnom sucu.

Iako bi se očekivalo da će nakon važne pobjede vladati zadovoljstvo, Štimac je već na početku konferencije za medije pokazao nervozu. Unatoč tri boda, bio je iznimno kritičan prema igri svoje momčadi, ali i prema sucima. "Na kraju moram biti zadovoljan, kako je krenulo vidio sam poraz. Bio sam silno ljut na poluvremenu. Ako želimo biti prvaci, dominirati i postići više ove sezone, ovo nije način na koji se može igrati. Ne mogu bit sretan jer smo pobijedili s igračem više", rekao je Štimac, a zatim se obrušio na arbitre: "Imam puno primjedbi na svoje igrače, ali i na arbitre koji su danas uništili jednu nogometnu predstavu, i nama i Širokom."

Njegove izjave izazvale su reakciju jednog od prisutnih novinara, koji ga je upitao nije li neprimjereno prozivati suce s obzirom na to da je čovjek iz Zrinjskog desetljećima na čelu sudačke komisije. Štimac je pokušao izbjeći odgovor, aludirajući na svoju raniju kaznu. "Gledaj… Ti znaš, ako si dobronamjeran, ja imam uvjet. Neću dalje odgovarati sad na ta pitanja", rekao je, no novinar je ustrajao, dodavši kako je jedan od sudaca u sudačkom timu bio iz Mostara.

To je dodatno razljutilo trenera Zrinjskog. "Kakve to veze ima? Kad budete tako gledali na stvari, odakle je tko, a ne tko je tko i kakav je tko, imat ćemo problem. Pogledaj utakmicu još jednom, ja malo bolje znam nogomet od tebe", odbrusio je Štimac. Kap koja je prelila čašu bila je novinarova konstatacija da su Zrinjski i Borac "jedini zaštićeni klubovi u ligi".

Na tvrdnju da je njegov klub zaštićen, Štimac je eksplodirao. "Kako to, kad devet i pol godina nismo ovdje pobijedili kad smo zaštićeni, hoćeš mi to objasniti?", uzvratio je povišenim tonom. U trenutku kada je novinar počeo zamuckivati tražeći prave riječi, Štimac ga je počeo ironično oponašati. "Pa šta? Šta?", govorio je, a zatim ustao sa stolice, poručio mu "ajde, bježi tamo" i demonstrativno napustio konferenciju za medije.
Zrinjski Široki Brijeg Igor Štimac

Kupnja