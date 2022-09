VIDEO Nurkić i suigrači pobijedili europskog prvaka pa zapjevali pred kamerama

Bio je to dan kada su na Eurobasketu padali favoriti i to u režiji hrvatskih državljana. Jednog sadašnjeg, a to je belgijski izbornik Dario Gjergja (47), i jednog budućeg, a to je BIH reprezentativac Jusuf Nurkić čija je reprezentacija priredila iznenađenje Prvenstva.

Zadranin Gjergja je režirao veliku pobjedu Belgije nad aktualnim svjetskim prvacima, znatno podmlađenim, Španjolcima (83:73) i praktički osigurao prolaz u osminu finala.

A nakon pobjede nad braniteljem naslova Slovenijom (97:93) kapetan Miralem Halilović (13 koševa, 10 skokova), negdašnji igrač Zagreba, kazao je:

- Nakon što smo pobijedili olimpijske doprvake Francuze, sada smo skinuli skalp i prvacima Europe. Vjerujte možemo mi još bolje.-

Kod pobjednika najviše su zabili Roberson (23) i Musa (22), a kod pobijeđenih Čančar (22) i G. Dragić (20) dok je Dončić limitiran na 16 koševa i 8 asista. Nakon velikog trijumfa euforični Bošnjaci zapjevali su za nacionalnu televiziju pjesmu Dine Merlina 'Bosnom behar probeharao' a onih četiri tisuće navijača, nazočnih u dvorani u Kolnu, slavilo je dugo u noć.