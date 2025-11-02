VIDEO Andrej Kramarić nastavlja sa sjajnom formom, pogledajte što je napravio u preokretu Hoffenheima

Hoffenheim je u posljednjoj utakmici 9. kola njemačke Bundeslige pobijedio s 3-2 na gostovanju u Wolfsburgu, a hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić sudjelovao je kao asistent za drugi pogodak. Video pogledajte OVDJE.

U vrlo sadržajnoj utakmici Mohamed Amoura je u 14. minuti donio vodstvo Wolfsburgu. Wouter Burger je u 31. minuti izjednačio za Hoffenheim. Na početku drugog poluvremena je u igru ušao Andrej Kramarić, a u 50. minuti je nabacio Grischi Promelu za vodeći pogodak gostiju. Samo šest minuta poslije Amoura je izjednačio svojim drugim pogotkom na ovom dvoboju. No, sva tri boda su otišla Hoffenheimu drugim golom Burgera, a postigao ga je u 62. minuti.

Hoffenheim je u 84. minuti postigao još jedan pogodak nakon Kramarićevog ubačaja, ali je poništen zbog zaleđa.

Za Wolfsburg je od 60. minute igrao Lovro Majer, ali je ostao bez značajnijeg učinka.

Hoffenheim je sa 16 bodova na šestom mjestu, a Wolfsburg s osam bodova na 12. poziciji nakon petog poraza u posljednjih šest kola.

Treći uzastopni poraz doživjeli su nogometaši HSV-a koji su u nedjeljuizgubili na gostovanju u Koelnu s uvjerljivih 4-1. Ragnar Ache (25) i Florian Kainz (48) donijeli su Koelnu dva pogotka prednosti. Gosti iz Hamburga su smanjili u 61. minuti golom Jean-Luca Dompea, ali su potom ostali bez dvojice igrača koji su dobili drugi žuti karton, Immanuela Pheraija u 79. minuti i Fabija Vieire u 83. minuti. U sučevom dodatku je Koeln iskoristio brojčanu prednost te golovima Saida El Male (90+4) i Jakuba Kaminskog (90+9) došao do uvjerljive pobjede.

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković je odigrao cijelu utakmicu za HSV.

Koeln je sedmi sa 14 bodova, a HSV je na 13. poziciji s osam bodova.

Vodeći Bayern i dalje ima perfektan učinak sa 27 bodova, a RB Leipzig je drugi s 22 boda.