© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
POVIJESNA POBJEDA

'Otac' Brexita srušio stari političke poredak: Velika Britanija mijenja se iz temelja

Autor
Danijel Prerad
08.05.2026.
u 22:27

U svojoj prvoj izjavi o izborima Nigel Farage je rekao kako rezultati označavaju 'povijesni pomak' jer Reform UK pobjeđuje u područjima pod kontrolom konzervativaca i laburista

Nigel Farage, glavni predvodnik Brexita, vratio se na velika vrata u englesku politiku ostvarivši ogromnu pobjedu na lokalnim izborima. Iako stranka nije sudjelovala na zadnjim izborima 2022., pa se ne može povući jasna usporedba, nepobitno je da je Reform UK osvojio najviše mjesta u lokalnim vijećima, a još značajniji je slom tradicionalnih stranaka, laburista i konzervativaca, pa čak i u općinama gdje su vladali dulje od 50 godina. Usporedba pokazuje kako je upravo većinu izgubljenih glasova laburistima i konzervativcima uzeo upravo Reform UK. Primjerice, prije četiri godine u Newcastle-under-Lymeu konzervativci su imali 25 mjesta, a laburisti 19. Sada Reform UK ima 27, konzervativci 15, a laburisti samo dva. To je bio prvi objavljeni rezultat nekog mjesta u kojem je Reform UK preuzeo potpunu kontrolu.

Starmer Izbori Nigel Farage Brexit Ujedinjeno Kraljevstvo

TH
than
23:00 08.05.2026.

Nista se ne mijenja iz temelja. Taj je unistio Britaniju, sada ce joj uvaliti posljednji ekser u sanduk. Naravno da konzervativci i laburisti nista nisu mogli, jer su izgubili EU trziste zbog tog klovna. Tu u Irskoj, nikada vise Pakija i Indijaca koji bjeze iz Engleske. Sto je najzanimljivije nikada veca podrska o ujedinjenju Irske i s jedne i s druge irske strane.

