Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 138
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
09.05.2026. u 18:09

Golemi sigurnosni propust u Maksimiru: podmetnut požar pod veliki transparent ispod sjeverne tribine, vatrogasci spriječili njegovo širenje

Trebao je to biti derbi u kojemu će sve prštati od agresije, atrakcije, majstorstva i pogodaka, a dobili smo ne odveć blistavu nogometnu predstavu u kojoj su zanimljivija i napetija bila zbivanja na tribinama od onih na terenu.

Dinamo je nad Hajdukom slavio 2:0 pogocima Bakrara i Belje, a mogao je i trebao zabiti i više koliko je šansi imao. Iz Dinamove perspektive ovih 2:0 je naravno – zadovoljavajuće, slatko i opojno, iz Hajdukove opet – poražavajuće, zabrinjavajuće, obeshrabrujuće.

Dinamo nije dominirao nad suparnikom od kojega ima 18 bodova više onako kako bi to priželjkivala njegova publika – imajući u vidu kako su plavi već odavno prvaci i mogli su igrati bez ikakvog tereta. No, možda je upravo to – već proslavljeni naslov prvaka – lišilo Dinamove igrače goropadnosti i žustrine. I opet, Dinamo i kada vozi u drugoj brzini – očito je prejak za ovakav Hajduk. Ta Dinamova suzdržanost vjerojatno je povezana s finalom Kupa u srijedu protiv Rijeke, što je plavima ipak mnogo važnija utakmica od ovog derbija. 

S druge strane, Hajduk je ponovno podbacio i razočarao, potvrdivši kako s Garcijom na klupi jednostavno nije dorastao veličini i značaju derbija. U četiri međusobna ogleda s Dinamom ima samo jedan bod, što je ispod razine ozbiljnog konkurenta. Hajduk – čak i kad je rasterećen svakog rezultatskog imperativa – ne posjeduje ni lidera, ni kemiju, ni zajedništvo, ni bilo kakvu moć, a njegov jedini istinski majstor, Livaja, naprosto je zagušen Hajdukovom prosječnošću. Jedini potez vrijedan divljenja iz Hajdukove prezentacije bile su Livajine škarice – i sjajna Livakovićeva obrana.

Derbi odigran u sjajnom ambijentu, pred 21.942 gledatelja donio je burna zbivanja na tribinama. Bad Blue Boysi u prvom poluvremenu provocirali su Torcidu aluzijama na njezin odnos s Partizanovim navijačima, a onda je iznenada planuo golemi transparent Boysa ispod sjeverne tribine: BAD BLUE BOYS. Vatra je planula na tri mjesta, pa se raširila i na prostor ispod sjeverne tribine, pa su bili prisiljeni reagirati vatrogasci. Sve je na trenutke izgledalo dramatično... Pri kraju utakmice planule su i stolice na južnoj tribini, na kojoj je bila smještena Torcida. Bio je to kaos nedostojan derbija.

Nakon ovakvog incidenta postavlja se pitanje: kako je moglo doći do takvog sigurnosnog propusta – da netko podmetne i aktivira požar tamo gdje se nalazi nekoliko tisuća ljudi? Srećom, brza intervencija vatrogasaca spriječila je potencijalnu tragediju.  Požar ispod sjeverne tribine Torcida je popratila transparentom: „Dok vi palite krijesove, mi palimo Maksimir”.
Ključne riječi
derbi Hajduk Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!