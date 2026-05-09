Trebao je to biti derbi u kojemu će sve prštati od agresije, atrakcije, majstorstva i pogodaka, a dobili smo ne odveć blistavu nogometnu predstavu u kojoj su zanimljivija i napetija bila zbivanja na tribinama od onih na terenu.

Dinamo je nad Hajdukom slavio 2:0 pogocima Bakrara i Belje, a mogao je i trebao zabiti i više koliko je šansi imao. Iz Dinamove perspektive ovih 2:0 je naravno – zadovoljavajuće, slatko i opojno, iz Hajdukove opet – poražavajuće, zabrinjavajuće, obeshrabrujuće.

Dinamo nije dominirao nad suparnikom od kojega ima 18 bodova više onako kako bi to priželjkivala njegova publika – imajući u vidu kako su plavi već odavno prvaci i mogli su igrati bez ikakvog tereta. No, možda je upravo to – već proslavljeni naslov prvaka – lišilo Dinamove igrače goropadnosti i žustrine. I opet, Dinamo i kada vozi u drugoj brzini – očito je prejak za ovakav Hajduk. Ta Dinamova suzdržanost vjerojatno je povezana s finalom Kupa u srijedu protiv Rijeke, što je plavima ipak mnogo važnija utakmica od ovog derbija.

S druge strane, Hajduk je ponovno podbacio i razočarao, potvrdivši kako s Garcijom na klupi jednostavno nije dorastao veličini i značaju derbija. U četiri međusobna ogleda s Dinamom ima samo jedan bod, što je ispod razine ozbiljnog konkurenta. Hajduk – čak i kad je rasterećen svakog rezultatskog imperativa – ne posjeduje ni lidera, ni kemiju, ni zajedništvo, ni bilo kakvu moć, a njegov jedini istinski majstor, Livaja, naprosto je zagušen Hajdukovom prosječnošću. Jedini potez vrijedan divljenja iz Hajdukove prezentacije bile su Livajine škarice – i sjajna Livakovićeva obrana.

Derbi odigran u sjajnom ambijentu, pred 21.942 gledatelja donio je burna zbivanja na tribinama. Bad Blue Boysi u prvom poluvremenu provocirali su Torcidu aluzijama na njezin odnos s Partizanovim navijačima, a onda je iznenada planuo golemi transparent Boysa ispod sjeverne tribine: BAD BLUE BOYS. Vatra je planula na tri mjesta, pa se raširila i na prostor ispod sjeverne tribine, pa su bili prisiljeni reagirati vatrogasci. Sve je na trenutke izgledalo dramatično... Pri kraju utakmice planule su i stolice na južnoj tribini, na kojoj je bila smještena Torcida. Bio je to kaos nedostojan derbija.

Nakon ovakvog incidenta postavlja se pitanje: kako je moglo doći do takvog sigurnosnog propusta – da netko podmetne i aktivira požar tamo gdje se nalazi nekoliko tisuća ljudi? Srećom, brza intervencija vatrogasaca spriječila je potencijalnu tragediju. Požar ispod sjeverne tribine Torcida je popratila transparentom: „Dok vi palite krijesove, mi palimo Maksimir”.