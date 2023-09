Veterani Starčević i Lizatović u Beogradu u lovu na krunu karijere

U beogradskoj Štark Areni još je u subotu započelo Svjetsko prvenstvo u hrvanju no kako prvo idu natjecanja u slobodnom hrvanju naši najbolji hrvači grčko-rimskim stilom tek su u utorak krenuli na poprište. I to ne svi nego samo oni (Starčević, Kamenjašević) koji nastupaju u četvrtak, prvog dana nadmetanja boraca grčko-rimskim stilom. A ostali su se za Beograd zaputili u srijedu.

A prethodnicu svima njima predstavljala je naša jedina hrvačica na ovom Prvenstvu Iva Gerić koja je već nastupila i ispala u prvom kolu od Indijke Antim.

U muškom dijelu konkurencije predstavljat će nas petorica boraca - dvojica veterana, 34-godišnji Ivan Lizatović (62 kg) i Božo Starčević (82 kg) te Antonio Kamenjašević (77 kg), Ivan Huklek (87 kg) i Filip Smetko (97 kg).

A o njima nam je pričao trener reprezentacije Anton Đok:

- Ovog časa prioritet su tri olimpijske kategorije, one u kojoj se bore Kamenjašević, Huklek i Smetko, no nadamo se da i Lizatović i Starčević mogu polučiti uspjeh. U našem sportu, tako se čini, teže je izboriti olimpijsku normu nego medalju. U prošlom ciklusu aktualni olimpijski pobjednik do 87 kg nije izborio normu pa tako niti Vlasov. Svjetski hrvački savez hoće da ima zastupljeno sve kontinente a to najskuplje plaćamo mi Europljani gdje je najjača konkurencija.

Oni koji ne uspiju izboriti olimpijsku vizu na Svjetskom prvenstvu, imat će za to priliku na dva kvalifikacijska turnira.

- Jedan od njih će biti kontinentalni i s njega će ići samo finalisti a potom će biti i svjetske kvalifikacije s kojih će na Olimpijske igre ići prva trojica. Zapravo, za treću normu borit će se dvojica trećeplasiranih baš kao što će se na ovom Prvenstvu za četvrtu normu boriti dvojica petoplasiranih. Naime, dosad je bilo da na Olimpijske igre idu prva petorica no onda su to peto mjesto prebacili na svjetske kvalifikacije s kojih onda idu trojica umjesto dosadašnje dvojice.

O tom neprestanom sužavanju broja olimpijskih sudionika pričao nam je naš dvostruki olimpijac Božo Starčević:

- U proteklih 30 godina Međunarodni olimpijski odbor stalno nam je rezao broj kategorija. U vrijeme Josipa Čorka, tamo 70-tih godina, bilo ih je 12, u vrijeme Lisjaka, 80-tih, imali smo 10 kategorija, onda je spušteno na osam a danas ih je samo šest. I zato je među kategorijama veliki razmak, primjerice između Kamenjaševićeve i Huklekove kategorije, a one su susjedne, 10 je kilograma razlike.

Starčević će u Beogradu nastupiti u neolimpijskoj kategoriji do 82 kg. Je li razmišljao o skidanju?

- Za ovo natjecanje nisam. Ostavljam to za poslije Nove godine, da vidim kako ću se osjećati i hoću li biti motiviran za skidanje do 77 kg sa svojih radnih 84 kg. Osim toga, ako Kamenjašević već na ovom SP-u uzme normu onda je priča gotova. Približava mi se kraj karijere i volio bih ju okončati sa svjetskom medaljom.

A Kamenjašević bi, više od svega, volio izboriti olimpijsku vizu:

- Ovo mi je treće svjetsko prvenstvo a prvo na kojem se dijele olimpijske kvote. Na prošla dva SP-a gubio sam tijesno od nekih jako dobrih boraca kao što su Mađar Levai i Iranac Geraei pa se nadam da će doći vrijeme kada će takve borbe otići i na moju stranu.

Prije polaska u Beograd popričali smo i s predsjednikom Hrvatskog hrvačkog saveza Vladimirom Bregovićem koji je jasno sažeo svoja nadanja:

- Maksimum naših želja seže do jedne medalje i jedne olimpijske norme. No, ako toga i ne bude imat ćemo dodatne dvije prilike kvalificirati se za Pariz. Uostalom, svoje olimpijske norme za Tokio, Starčević i Huklek izborili su kroz kvalifikacijske turnire.

Trojica od petorice naših sudionika ovog SP-a imaju i svoje rezerve pa je Kamenjaševiću pričuva svjetski mlađeseniorsko doprvak Pavel Puklavec, Hukleku je "zamjenik" Vjekoslav Luburić a za slučaj da Starčevića nešto spriječi za nastup bi bio spreman brončani s posljednjeg Prvenstva Europe Filip Šačić. A baš u toj kategoriji (82 kg) izbornik se našao u najvećoj dvojbi.

- Šačić nam je spasio zagrebačko Prvenstvo Europe no ako je izbornik Petrenko procijenio da on u ovom času može više napraviti na svjetskoj sceni mi to njegovo diskrecijsko pravo moramo poštivati. Boži ovaj SP može biti kruna karijere jer je moguće da se njegova kategorija malo pročistila zbog svih onih koji su išli u višu ili nižu kategoriju koje su olimpijske - objasnio je Bregović.