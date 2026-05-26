Najbolja golgeterka u povijesti Barcelone poslije 14 sezona napušta klub

Barcelona, aktualni pobjednik Lige prvakinja, službeno je obznanila da klub nakon čak četrnaest sezona napušta 32-godišnja Alexia Putellas, dosadašnja kapetanica katalonske ekipe.

S 232 pogotka Putellas je najbolja strijelkinja u povijesti Barcelone za koju je odigrala ukupno 507 utakmica. Na vječnoj ljestvici je ispred nje jedino Melanie Serrano koja je skupila 516 nastupa.

Prošlog tjedna Barcelona je u finalu Lige prvakinja pobijedila Lyon 4-0 i time osvojila svoj četvrti naslov pobjednika elitnog natjecanja. Ujedno je time kompletirana sezona iz snova jer je Barcelona ranije osvojila prvenstvo, Kup Kralja i španjolski Superkup.

Putellas je u karijeri osvojila čak 38 trofeja kao igračica Barcelone. Bila je jedna od najboljih igračica tijekom sva četiri naslova Lige prvakinja, a u karijeri je i dva puta osvajala Zlatnu loptu.

Još nije poznato gdje će Putellas nastaviti karijeru premda mnogi španjolski mediji najavljuju njen odlazak u London City.

Prije Barcelone Putellas je nosila dres Espanyola i Levantea, a za španjolsku reprezentaciju je odigrala 135 utakmica uz 38 pogodaka.