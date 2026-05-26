Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 238
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLUŽBENO

Najbolja golgeterka u povijesti Barcelone poslije 14 sezona napušta klub

UEFA Women's Champions League - Final - FC Barcelona v OL Lyonnes
Piroschka van de Wouw/REUTERS
VL
Autor
Hina
26.05.2026.
u 22:50

S 232 pogotka Putellas je najbolja strijelkinja u povijesti Barcelone za koju je odigrala ukupno 507 utakmica. Na vječnoj ljestvici je ispred nje jedino Melanie Serrano koja je skupila 516 nastupa

Barcelona, aktualni pobjednik Lige prvakinja, službeno je obznanila da klub nakon čak četrnaest sezona napušta 32-godišnja Alexia Putellas, dosadašnja kapetanica katalonske ekipe.

S 232 pogotka Putellas je najbolja strijelkinja u povijesti Barcelone za koju je odigrala ukupno 507 utakmica. Na vječnoj ljestvici je ispred nje jedino Melanie Serrano koja je skupila 516 nastupa.

Prošlog tjedna Barcelona je u finalu Lige prvakinja pobijedila Lyon 4-0 i time osvojila svoj četvrti naslov pobjednika elitnog natjecanja. Ujedno je time kompletirana sezona iz snova jer je Barcelona ranije osvojila prvenstvo, Kup Kralja i španjolski Superkup.

Putellas je u karijeri osvojila čak 38 trofeja kao igračica Barcelone. Bila je jedna od najboljih igračica tijekom sva četiri naslova Lige prvakinja, a u karijeri je i dva puta osvajala Zlatnu loptu.

Još nije poznato gdje će Putellas nastaviti karijeru premda mnogi španjolski mediji najavljuju njen odlazak u London City.

Prije Barcelone Putellas je nosila dres Espanyola i Levantea, a za španjolsku reprezentaciju je odigrala 135 utakmica uz 38 pogodaka.

Zlatko Mateša podnio ostavku, više nije predsjednik HOO-a! Evo kako se mijenjao kroz godine
Ključne riječi
nogomet Barcelona Alexia Putellas

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!