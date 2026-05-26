Revolucija nakon užasne sezone: Bivši skaut Chelseaja novi je sportski direktor Osijeka

Predsjednica Osijeka Alexandra Vegh odabrala je dosadašnjeg šefa skautske službe nizozemskog Heerenveen, barem prema pisanju Germanijaka. U grad na Dravi stiže novi šef sportske struke, novi sportski direktor kluba s Pampasa je Kenneth Zandvliet, 52-godišnji Nizozemac koji dolazi u Osijek s mjesta šefa skautske službe Heerenveena, a prije toga bio je skaut londonskog velikana Chelseaja.

Zandvliet se danas oprostio od nizozemskog prvoligaša, a ovih dana bi trebao i službeno započeti svoj posao u Osijeku. Kako se doznaje, Nizozemac je već nekoliko dana na Opusu gdje skenira situaciju i završava detalje svog angažmana.

Posla će biti poprilično puno jer su sa zadnjom utakmicom sezone čak osmorica igrača otišla iz kluba, što zbog kraja posudbi odnosno ugovora, a osmorica ulaze u posljednju sezonu ugovora. Valjalo bi dogovoriti i budućnost trenera Tomislava Radotića, a momčadi je potreban novi remont i pojačanja.