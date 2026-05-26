Pentagon NATO saveznicima otkrio tajni plan: Odlaze američki bombarderi, podmornice i ratni brodovi?

Američka administracija obavijestila je saveznike da planira postupno smanjiti broj strateških bombardera, borbenih zrakoplova, dronova, podmornica i ratnih brodova namijenjenih NATO-u, dok istodobno pojačava pritisak na europske države da same preuzmu veći dio odgovornosti za vlastitu obranu. Informaciju je, prema pisanju Politica, saveznicima iza zatvorenih vrata prenio savjetnik Pentagona Alexander Velez-Green tijekom sastanka NATO-ovih direktora za obrambenu politiku održanog u petak.

Prema tvrdnjama dvojice diplomatskih izvora iz NATO-a, Washington još nije donio konačnu odluku o opsegu smanjenja, niti su određeni precizni rokovi provedbe. Istodobno, američka strana uvjerila je saveznike da neće biti promjena kada je riječ o nuklearnom odvraćanju SAD-a unutar Saveza. Ovaj potez dio je dugotrajnog nastojanja američkog predsjednika Donald Trump da smanji američku vojnu ulogu u NATO-u, savezu koji je više puta kritizirao tvrdeći da je prevelik teret za Washington. Istodobno, administracija sve više fokus prebacuje prema drugim dijelovima svijeta, posebno indo-pacifičkoj regiji.

Trump je već ranije izazvao zabrinutost među europskim saveznicima najavom povlačenja 5000 američkih vojnika iz Njemačke. Naknadno se pokazalo da bi se među njima nalazilo i oko 4000 vojnika stacioniranih u Poljskoj, no kasnije je američki predsjednik promijenio stav i najavio dodatno slanje 5000 vojnika upravo u Poljsku. Jedan od NATO-ovih diplomata izjavio je kako tijekom sastanka nisu izneseni svi detalji, ali da je sada „puno jasnije” što Washington planira. Dodao je kako će konačan opseg povlačenja ovisiti o sposobnosti europskih saveznika da nadomjeste američke kapacitete. - Neki kapaciteti neće biti dirani, neki će potpuno nestati, a neki bi mogli biti smanjeni na polovicu ili čak trećinu - rekao je diplomat za Politico.

Posebno je naglašeno kako je pitanje rokova osjetljivo jer je povezano s vjerodostojnošću NATO-ovog sustava odvraćanja i obrane. Diplomati pritom upozoravaju da ni unutar same američke administracije još nisu donesene sve konačne odluke. Očekuje se da će saveznici o toj temi dodatno raspravljati na NATO-ovoj konferenciji o generiranju snaga idućeg mjeseca, gdje države članice definiraju koje vojne kapacitete i pod kojim uvjetima mogu staviti na raspolaganje Savezu u slučaju sukoba.

Jennifer Kavanagh iz američkog think tanka Defense Priorities upozorila je kako će američko smanjenje prisutnosti otvoriti ozbiljne praznine, osobito kada je riječ o podmornicama i strateškim bombarderima, koje europske države teško mogu brzo nadoknaditi. Ključno nije da Europa kopira svaki izgubljeni američki kapacitet, nego da procijeni što joj je doista potrebno za vlastitu obranu i razvije upravo te sposobnosti - rekla je Kavanagh, dodajući da Europa to može ostvariti unutar pet godina.

Američki državni tajnik Marco Rubio također je potvrdio da se priprema dodatno smanjenje američkih vojnika i vojne opreme u Europi, ali je naglasio da će sve biti provedeno u koordinaciji sa saveznicima. U NATO-u je dobro poznato da će američka vojna prisutnost u Europi biti prilagođena. Taj proces traje već neko vrijeme i provodi se u suradnji s našim saveznicima - rekao je Rubio novinarima u švedskom Helsingborgu.

Glasnogovornica NATO-a Allison Hart izjavila je za Politico da je Savez godinama bio previše ovisan o američkim vojnim snagama i sposobnostima, no smatra kako Europa i Kanada sada ulažu više u obranu, što omogućuje promjenu ravnoteže odgovornosti unutar NATO-a. - Ova promjena jača obrambene planove NATO-a jer smanjuje pretjeranu ovisnost o jednom savezniku i odražava šire promjene koje se događaju unutar Saveza - poručila je Hart.