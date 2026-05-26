Bolna priča našeg glazbenika: Preminuo mu je sin, s kćeri nema kontakt, a unuku rijetko viđa zbog loših odnosa u obitelji

Glazbenik Zdravko Škender danas slavi svoj 75. rođendan, a u tom vremenu prošao je kroz mnoge teškoće. Naime, glazbenika kojeg publika pamti po hitovima poput "Ne mogu da te zaboravim" i "Žena kao ti", pratile su brojne nedaće.

Prije nego što je glazba postala njegov poziv, velika ljubav bio mu je nogomet. Igrao je na poziciji lijevog krila u NK Šibeniku i slovio za iznimnog talenta, no zov pozornice bio je jači. Osnovao je grupu "Ad Astra" s kojom je stekao popularnost, no sve se promijenilo 1980. godine. Tijekom vožnje u Crnoj Gori, doživio je stravičnu prometnu nesreću, frontalni sudar s autobusom u kojem je vozač automobila poginuo na mjestu. Škender je zadobio tešku ozljedu vratne kralježnice koja ga je zauvijek prikovala za invalidska kolica.

U privatnom životu, činilo se da je pronašao mir. Godine 1977. oženio je Anđelku, a njihova ljubavna priča bila je sve samo ne obična. Naime, kako je sam kasnije otkrio, njegova supruga bila je časna sestra. Uspjela se, kako kaže, "skinuti" zbog ljubavi i godinama su imali sretan brak u kojem su dobili dvoje djece, sina Tomislava i kćer Kristinu. Ipak, idila se nakon dugo godina raspala, a Škender je priznao da su za krah braka bile odgovorne treće osobe. Taj razvod bio je presedan u njegovoj obitelji. "Moja obitelj, mi smo tradicionalisti, odnosno konzervativni, kako bih rekao. Ja sam prvi slučaj koji se ikada razveo u mojoj obitelji, u mojoj rodbini", ispričao je, ne skrivajući koliko je taj period bio težak i za njega i za širu obitelj koja se teško nosila s tom odlukom.

FOTO Maja i Šime puno su zajedno putovali, a ovako su izgledali u danima najveće ljubavne sreće

Najteži udarac koji jedan roditelj može doživjeti zadesio ga je u siječnju 2020. godine, kada mu je iznenada, u 39. godini, preminuo sin Tomislav. Gubitak sina ostavio je prazninu koju ništa ne može ispuniti, a Škender je priznao: "Izgubio sam sve što mi je najdraže. Opstao sam samo zahvaljujući vjeri i glazbi." Nažalost, odnos s kćeri Kristinom također se urušio. Pjevač s velikom tugom priznaje da s njom nema nikakav kontakt, iako bi to silno želio promijeniti. "Žalosno je to reći, ali, eto, kako sam imao taj nesretni brak, moj se život potpuno promijenio u svemu. Mislim da je promjena odnosa neizvediva jer je prošlo dosta godina", rekao je. Posljedica tih narušenih odnosa je i to što rijetko viđa svoju unuku, koja ga, kako kaže, nevjerojatno podsjeća na pokojnog sina. "Moram se pohvaliti da imam krasnu unuku, lijepu unuku koja je slika i prilika mog pokojnog sina. Rijetko se viđamo zbog obiteljske situacije, iako bi mi bilo drago da se zbližim s njom. Nadam se da će biti takvih prilika", sjetno je ispričao u jednom od razgovora o narušenim obiteljskim odnosima.

Unatoč svemu, Škender nikada nije dopustio da ga sažalijevaju. Njegova snaga leži u glazbi koja mu je, kako sam kaže, lijek za dušu. "Ponekad se sam sebi divim i pitam se odakle mi ta energija i volja da ne posustanem. Glazba mi daje volju za život. Kad s pozornice vidim publiku kako pjeva moje pjesme, to mi je cijeli svijet koji mi je ostao", emotivno je priznao. Oštro je kritizirao kolege kojima je, prema njegovim riječima, jedini cilj zgrtanje novca, ističući kako on na glazbu gleda kao na ljubav i terapiju. Upravo ta iskrenost i emocija koju unosi u svaku pjesmu razlog su zašto i danas, nakon više od pedeset godina karijere, ima vjernu publiku diljem svijeta. Ne planira u mirovinu i poručuje da će se glazbom baviti zauvijek.