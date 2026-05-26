Ukrajinci naoružali pomorski bespilotni čamac do zuba: Ima FPV dronove, torpeda, mitraljez...

Po prvi put je prikazana ažurirana verzija najmoćnijeg ukrajinskog BEK-a (bespilotnog čamca) po broju oružja u plovilu, Katran Venom V2, za čije upravljanje je potrebno devet ljudi, a koji je sada zaista naoružan "do zuba". Ukrajinska tvrtka MAC HUB, koja razvija obitelj bespilotnih čamaca Katran, objavila je prilično detaljne informacije o ažuriranoj verziji Katran Venom V2, čija je izvorna verzija predstavljena u ožujku 2025. Možda glavna značajka prve verzije Katran Venoma bila je količina raznog oružja na brodu. A u novoj verziji Katran Venom V2, ta značajka ne samo da je sačuvana, već se broj oružja i drugih sustava na brodu samo povećao.