#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
SIGURNOSNI I POLITIČKI IZAZOV

Ukrajinske dronove Rusija preusmjerava prema zemljama NATO-a

Danijel Prerad
26.05.2026.
u 23:00

Jonatan Vseviov, glavni tajnik estonskog Ministarstva vanjskih poslova, rekao je da javnost u Estoniji uglavnom razumije da su incidenti izravna posljedica ruske invazije

Dok Ukrajina širi svoju kampanju napada dugodometnih dronova duboko u Rusiji, što daje rezultate stvarajući logističke probleme ruskoj vojsci, čini se da je Moskva pronašla način da neke od tih napada pretvori u problem za Kijev. Naime, Rusija je počela elektronski ometati ukrajinske dronove i preusmjeravati ih prema susjednim zemljama NATO-a, naročito baltičkim državama i Finskoj, stvarajući sve veći sigurnosni i politički izazov za neke od najbližih saveznika Ukrajine. Nekoliko baltičkih dužnosnika i javnih osoba koje su razgovarale s Kyiv Independentom upozorilo je da bi, ako se incidenti nastave, mogli postupno narušiti javnu podršku Ukrajini u zemljama koje su bile među najjačim podupirateljima Kijeva.

Avatar Dragovoljac
Dragovoljac
23:44 26.05.2026.

Kako to cine? Lopatama?

Avatar Ležeći Policajac
Ležeći Policajac
23:21 26.05.2026.

Bitno je obraniti se od neprijatelja.

