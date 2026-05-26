Ukrajinske dronove Rusija preusmjerava prema zemljama NATO-a

Dok Ukrajina širi svoju kampanju napada dugodometnih dronova duboko u Rusiji, što daje rezultate stvarajući logističke probleme ruskoj vojsci, čini se da je Moskva pronašla način da neke od tih napada pretvori u problem za Kijev. Naime, Rusija je počela elektronski ometati ukrajinske dronove i preusmjeravati ih prema susjednim zemljama NATO-a, naročito baltičkim državama i Finskoj, stvarajući sve veći sigurnosni i politički izazov za neke od najbližih saveznika Ukrajine. Nekoliko baltičkih dužnosnika i javnih osoba koje su razgovarale s Kyiv Independentom upozorilo je da bi, ako se incidenti nastave, mogli postupno narušiti javnu podršku Ukrajini u zemljama koje su bile među najjačim podupirateljima Kijeva.