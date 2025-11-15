Veliko slavlje u Zenici: BiH preokretom osigurala barem dodatne kvalifikacije

Reprezentacija Bosne i Hercegovine slavila je u ključnoj utakmici u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Rumunjske u Zenici. Bilo je 3:1 za Zmajeve iako su gosti na odmor otišli s prednosti.

Rumnjska je povela u 17. minuti golom Daniela Birgliee, a za domaćine je izjednačio Edin Džeko u 49. minuti. Za potpuni preokret zabio je Esmir Bajrakterević u 79. minuti, a konačni rezultat postavio je Haris Tabaković u četvrtoj minuti sudačke nadokande.

BiH se trenutačno nalazi na drugom mjestu skupine H sa 16 bodova, šest više od današnjeg protivnika, te dva manje od vodeće Austrije. Rumunji su pobjedom mogli vrlo zakomplicirati utrku za dodatne kvalifikacije, ali Zmajevi su pobjedom osigurali najmanje plasman u dodatne kvalifikacije.

U posljednjem kolu BiH gostovat će kod Austrije u utorak od 18:45, a eventualnom pobjedom osigurali bi plasman na svoje drugo veliko natjecanje u povijesti. Dosad su nastupili samo na Svjetskom prvenstvu 2014. u Brazilu kada su ispali u skupini s Argentinom, Nigerijom i Iranom.