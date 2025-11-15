Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
KVALIFIKACIJE

Veliko slavlje u Zenici: BiH preokretom osigurala barem dodatne kvalifikacije

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group H - Bosnia and Herzegovina v Romania
AMEL EMRIC/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
15.11.2025.
u 23:23

BiH se trenutačno nalazi na drugom mjestu skupine H sa 16 bodova, šest više od današnjeg protivnika

Reprezentacija Bosne i Hercegovine slavila je u ključnoj utakmici u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Rumunjske u Zenici. Bilo je 3:1 za Zmajeve iako su gosti na odmor otišli s prednosti.

Rumnjska je povela u 17. minuti golom Daniela Birgliee, a za domaćine je izjednačio Edin Džeko u 49. minuti. Za potpuni preokret zabio je Esmir Bajrakterević u 79. minuti, a konačni rezultat postavio je Haris Tabaković u četvrtoj minuti sudačke nadokande.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

BiH se trenutačno nalazi na drugom mjestu skupine H sa 16 bodova, šest više od današnjeg protivnika, te dva manje od vodeće Austrije. Rumunji su pobjedom mogli vrlo zakomplicirati utrku za dodatne kvalifikacije, ali Zmajevi su pobjedom osigurali najmanje plasman u dodatne kvalifikacije.

U posljednjem kolu BiH gostovat će kod Austrije u utorak od 18:45, a eventualnom pobjedom osigurali bi plasman na svoje drugo veliko natjecanje u povijesti. Dosad su nastupili samo na Svjetskom prvenstvu 2014. u Brazilu kada su ispali u skupini s Argentinom, Nigerijom i Iranom. 
Ključne riječi
Rumunjska kvalifikacije za SP 2026. BiH reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja