Kosovo slavi povijesni uspjeh: Bivši igrač Dinama ispao krvnik Slovenije

Nogometaši Kosova pobjedom 2:0 nad Slovenijom Matjaža Keka osigurali su, u najmanju, ruku dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo i imat će priliku po prvi puta u svojoj povijesti izboriti plasman na svjetsku smotru. Slovenci su tako pali na sedam bodova zaostatka za današnjim protivnikom i ostali bez šanse za plasman na svoje treće svjetsko prvenstvo.

Kosovari u teoriji mogu i do prvog mjesta, ali za to im treba pobjeda nad prvoplasiranom Švicarskom od najmanje deset pogodaka razlike u posljednjem kolu.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kosovo je povelo u šestoj minuti golom Fisnika Asllanija, a taj rezultat stajao je na semaforu sve do 64. minute kada je Žan Karničnik pokušao očistiti jedan ubačaj Kosova samo da bi s 20 metara matirao vlastitog vratara Jana Oblaka i postavio konačni rezultat utakmice.

Tragičar Slovenije na kraju je, uz Karničnika, ispao i bivši igrač Dinama Petar Stojanović. Desni bek ušao je u igru početkom nastavka pa u roku od devet minuta zaradio dva žuta kartona i ostavio svoju momčad s igračem manje.

Švicarska i Kosovo u posljednjem kolu odlučivat će o prvom mjestu u skupini, iako Kosovare čeka gotovo nemoguć zadatak, a Slovenije će zaključiti kvalifikacije utakmicom protiv posljednje Švedske.

Slovenija u dosadašnjih pet kola još ne zna za pobjedu (tri remija, dva poraza), pa je i budućnost bivšeg stratega Rijeke na klupi reprezentacije pod upitnikom.