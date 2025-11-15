Španjolska jednom nogom na prvenstvu, Austrija pobjegla BiH

Matematički još uvijek nogometne reprezentacije Španjolske i Austrije nisu osigurale plasman na Svjetskom prvenstvu iduće godine, ali ih milimetri dijele do tog cilja.

Španjolska u svojoj skupini E ima maksimalnih 15 bodova kolo prije kraja. Aktualnim europskim prvacima prijete Turci koji imaju tri boda manje. No, razlika pogodaka je toliko na strani Španjolske da samo scenarij luđi od čuda može maknuti Španjolce s vrha. Ujedno, u utorak će Španjolci u Sevilli igrati protiv Turske i za obrat na vrhu ljestvice Turci moraju pobijediti sa sedam pogodaka razlike!

Ove subote Španjolska je u gostima svladala Gruziju 4-0, dok je Turska na domaćem terenu u Bursi bila bolja od Bugarske s 2-0.

Španjolska je pitanje pobjednika utakmice u Tbilisiju riješila u prvom poluvremenu u kojem je postigla tri pogotka. Sve je započelo tako što je Oyarzabal u 11. minuti pogodio s bijele točke za 1-0. U 22. minuti domaću mrežu je pogodio Zubimendi, dok je u 34. Ferran Torres bio strijelac za velikih 3-0 i garanciju pete španjolske pobjede u isto toliko nastupa u ovoj skupini. U nastavku je još Oyarzabal zabio svoj drugi pogodak za konačnih 4-0.

Turska je održala korak sa Španjolskom domaćom pobjedom protiv Bugarske od 2-0. Po jedan pogodak Turci su zabili u svakom poluvremenu. U prvom je Hakan Calhanoglu s bijele točke pogodio za 1-0 u 18. minuti, dok su Bugari slomljeni u 84. i to zaslugama svojeg igrača Černeva koji je tada naciljao vlastitu mrežu.

Blizu Svjetskog prvenstva stigla je i Austrija u svojoj skupini H. Austrijanci su u gostima pobijedili Cipar 2-0 i sada imaju 18 bodova. Prva prijetnja Austriji je Bosna i Hercegovina koja ima utakmicu manje, ali i čak pet bodova manje. Pobjedom BiH može ostati matematički u igri, ali ako u subotu navečer BiH ne pobijedi na domaćem terenu Rumunjsku onda će već večeras Austrija biti siguran sudionik Svjetskog prvenstva.

Osim više bodova i puno bolje razlike pogodaka Austrija ima pogodnost i što će u zadnjem kolu, u utorak, biti domaćin upravo Bosni i Hercegovini.

Junak austrijske pobjede ove subote u Limassolu bio je Marko Arnautović koji je postigao oba pogotka. Prvi iz jedanaesterca u 18., a drugi u 56. minuti za potvrdu pobjede.

Wales je u skupini J ostao u igri za prvo mjesto premda su njemu i Sjevernoj Makedoniji šanse minimalne da svrgnu Belgiju s vrha. Belgija ima dva boda više u odnosu na ta dva suparnika i u zadnjem kolu igra domaći dvoboj protiv posljednjeg Lihtenštajna. U utorak Wales igra domaći susret protiv Sjeverne Makedonije što će očito biti boj za drugo mjesto.

Ove subote Wales je u gostima svladao Lihtenštajn vrlo teško, s minimalnih 1-0. Jedini pogodak postigao je James u 62. minuti.